NFL／酋長隊結束本季 凱爾西還沒決定退休：很快就有答案

凱爾西4日在拉斯維加斯結束酋長隊本季最後一場比賽。（美聯社）

美式足球NFL 堪薩斯酋長隊球星凱爾西（Travis Kelce）結束本季最後一場比賽，表示會在參與賽季末會議後認真考慮是否退休 。

酋長隊周日以14：12敗給拉斯維加斯突襲者，36歲的凱爾西表示，他還沒有決定是否再打第14個NFL賽季，還是準備在五年後披上象徵名人堂的金外套。他預計將於今年夏天與流行天后泰勒絲 （Taylor Swift）完婚。

在這個傷兵滿營的賽季，凱爾西出賽17場，酋長最終以6勝11敗作收，並以六連敗結束球季。「我真的很愛這支球隊，」凱爾西說。「即使結局不如人意，我仍為我們完成這個賽季的方式感到驕傲。大家依然站出來、全力以赴。」

凱爾西在過去六年中贏得三座超級盃冠軍，生涯接球碼數上達到1萬3000碼，成為NFL歷史上第三位達到此里程碑的近端鋒。此外，他的生涯接球次數來到1080次，排名NFL史上第八。

去年，酋長在爭取三連霸時敗給費城老鷹，凱爾西一度考慮退休，但最終決定再戰一年，並表示自己仍有能力在最高水準的舞台上競爭。

「誰知道呢？」凱爾西表示，「也許很快就會有感覺，或者我需要花點時間。去年比較容易，我幾乎馬上就知道自己想再試一年，今年就再看看吧。」

不過，酋長明星防守球員克里斯瓊斯（Chris Jones）說，「我相信凱爾西會回歸，他為比賽帶來大量能量與熱情，他是史上最偉大的近端鋒之一。」

瓊斯補充道：「希望這不是他的最後一年，我們明年還有很大的成長空間，也還有很多工作要做，我非常期待。」