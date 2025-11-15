NFL名人堂傳奇伊斯利逝世 享壽66歲

前NFL球員伊斯利14日離世。（美聯社）

曾入選職業美式足球名人堂的伊斯利（Kenny Easley）昨天過世，享壽66歲。他被譽為大學美式足球和職業美式足球聯盟（NFL ）史上最優秀的安全衛之一。

路透報導，西雅圖 海鷹今天宣布伊斯利辭世。他的7年（1981-87）NFL生涯都獻給這支球隊，直到28歲因腎臟疾病被迫退休 。

海鷹在聲明中表示：「對於海鷹傳奇人物伊斯利的離世，我們深感悲痛。肯尼以他的領導力、堅韌、熱情和無畏精神，體現身為海鷹一份子的真正意義。他那威風凜凜的氣場和優雅的運動風範，使他成為有史以來最優秀的球員之一。」

伊斯利曾5度入選美式足球全明星賽（Pro Bowl），且是1980年代最佳陣容成員。他分別於2017年和1991年入選美式足球名人堂和大學名人堂。

伊斯利在1984年以10次抄截稱霸NFL時，被評選為NFL年度最佳防守球員。他3度入選第一隊全明星陣容，職業生涯89場比賽共抄截32次，其中3次回攻達陣。

名人堂主席波特（Jim Porter）在聲明中表示：「伊斯利在任何時代都會是主宰一方的安全衛。當他於2017年入選名人堂時，理所當然獲得職業美式足球名人堂的榮耀，成就他不朽的美式足球傳奇。」

「肯尼擁有出色的控球技巧，但毋庸置疑，他最大的優勢是無所畏懼和兇猛的拚勁。身為對方的進攻球員，一旦你持球，他會狠狠撞擊你，那股痛楚會讓你持續有感。」