我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約華人按時報到被拘捕引恐慌 有人已考慮放棄留美、提前返中

川普財務申報曝光 175筆交易總額上看3.37億

NFL名人堂傳奇伊斯利逝世 享壽66歲

中央社／華盛頓15日電
前NFL球員伊斯利14日離世。（美聯社）
前NFL球員伊斯利14日離世。（美聯社）

曾入選職業美式足球名人堂的伊斯利（Kenny Easley）昨天過世，享壽66歲。他被譽為大學美式足球和職業美式足球聯盟（NFL）史上最優秀的安全衛之一。

路透報導，西雅圖海鷹今天宣布伊斯利辭世。他的7年（1981-87）NFL生涯都獻給這支球隊，直到28歲因腎臟疾病被迫退休

海鷹在聲明中表示：「對於海鷹傳奇人物伊斯利的離世，我們深感悲痛。肯尼以他的領導力、堅韌、熱情和無畏精神，體現身為海鷹一份子的真正意義。他那威風凜凜的氣場和優雅的運動風範，使他成為有史以來最優秀的球員之一。」

伊斯利曾5度入選美式足球全明星賽（Pro Bowl），且是1980年代最佳陣容成員。他分別於2017年和1991年入選美式足球名人堂和大學名人堂。

伊斯利在1984年以10次抄截稱霸NFL時，被評選為NFL年度最佳防守球員。他3度入選第一隊全明星陣容，職業生涯89場比賽共抄截32次，其中3次回攻達陣。

名人堂主席波特（Jim Porter）在聲明中表示：「伊斯利在任何時代都會是主宰一方的安全衛。當他於2017年入選名人堂時，理所當然獲得職業美式足球名人堂的榮耀，成就他不朽的美式足球傳奇。」

「肯尼擁有出色的控球技巧，但毋庸置疑，他最大的優勢是無所畏懼和兇猛的拚勁。身為對方的進攻球員，一旦你持球，他會狠狠撞擊你，那股痛楚會讓你持續有感。」

NFL 退休 西雅圖

上一則

NBA／亞歷山大飆33分 雷霆打下黃蜂 對東區球隊奪23連勝

延伸閱讀

50年來首位親臨觀戰NFL賽事總統 川普卻被觀眾噓

50年來首位親臨觀戰NFL賽事總統 川普卻被觀眾噓
50年首見 川普親臨NFL指揮官與雄獅隊比賽 觀眾爆噓聲

50年首見 川普親臨NFL指揮官與雄獅隊比賽 觀眾爆噓聲
NFL／維京人24歲新秀死亡車禍 駕駛過失殺人認罪

NFL／維京人24歲新秀死亡車禍 駕駛過失殺人認罪
聯邦政府停擺威脅人民生計 川粉不改死忠立場

聯邦政府停擺威脅人民生計 川粉不改死忠立場

熱門新聞

加拿大饒舌歌手德瑞克。（路透）

MLB／藍鳥為何輸道奇？饒舌歌手「嘲諷大谷」被指戰犯

2025-11-09 00:26
佐佐木朗希(左)、羅哈斯(右)。（路透）

MLB／羅哈斯吐槽佐佐木朗希「道奇最爛舞者」：我很抱歉

2025-11-08 20:26
大谷翔平收下生涯第4座年度MVP，4次都是全票當選，壓倒性勝出。(路透)

MLB／大谷翔平4奪MVP：退休回想起來也會是精彩一年

2025-11-13 20:56
獨行俠球星戴維斯近來受傷勢影響，不常上場。(路透)

NBA／獨行俠傳討論雙星交易可能性 沃爾：戴維斯已有離意

2025-11-14 00:40
獨行俠開除總經理哈里森。（美聯社）

NBA／重磅交易送走唐西奇 獨行俠總經理下台

2025-11-11 18:10
大谷翔平與太太真美子、愛犬Decoy。圖為2024年舊照。(路透)

MLB／大谷夫妻穿上Decoy色等開獎 愛犬今年沒跑掉了

2025-11-13 22:16

超人氣

更多 >
活不下去才能領 農業部：糧食券將全面重新申請

活不下去才能領 農業部：糧食券將全面重新申請
川普與MAGA盟友決裂 眾議員格林：殺雞儆猴

川普與MAGA盟友決裂 眾議員格林：殺雞儆猴
官媒：中方已做好對日實質反制準備 首次使用「這兩詞」

官媒：中方已做好對日實質反制準備 首次使用「這兩詞」
中國勸公民近期暫勿赴日本 日本前航空幕僚長：非常歡迎

中國勸公民近期暫勿赴日本 日本前航空幕僚長：非常歡迎
強迫員工睡館嫂？館長不忍了「親自直播公開真相」

強迫員工睡館嫂？館長不忍了「親自直播公開真相」