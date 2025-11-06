NFL／牛仔隊球員躲警方攔查 逃跑3小時後…發現遺體

達拉斯牛仔隊球員倪蘭德2024年選秀時40碼衝刺測驗，他後來被達拉斯牛仔隊選中，不料卻在日前疑似自殺輕生。(美聯社)

美式足球達拉斯牛仔隊24歲球員倪蘭德 (Marshawn Kneeland)5日晚間疑似撞車逃逸，並逃避警方攔查而遭追捕；6日凌晨他的遺體被發現。德州 福瑞斯科(Frisco)市警方正朝自殺方向調查。

警方指出，倪蘭德開車交通違規後，州警試圖將他攔下，但他不理，於是市警加入追捕，但追趕不上。幾分鐘後，發現他已棄車徒步逃離。警方繼續追捕的同時，得悉他有自殺傾向。大約撞車三小時後，警方發現他的屍體，狀似開槍自殺；警方並未透露陳屍地點。

倪蘭德死前幾天，在牛仔隊以17：27輸給亞利桑納紅雀隊的比賽中擔任防守端鋒(Defensive end)，在比賽中拿到對手的棄踢球，達陣得分。這是他替牛仔隊出戰的第二季。倪蘭德大學時代效力於西密西根大學野馬隊，2024年NFL 第二輪選拔時，被牛仔隊選中。

其經紀人波茲里(Jonathan Perzley)悲痛地確認，「我最要好的朋友倪蘭德昨夜過世。」他說，倪蘭德全心全力的投入美式足球運動，「失去這麼有天分、敬業精神與心地善良的好友，我心中的痛，無法言喻。」

倪蘭德作為職業球賽的新人，一開始還滿順利的，卻因膝蓋受傷，一連錯過了五場比賽。

牛仔隊表示痛失隊友，並向倪蘭德的女友和家人致哀。

達拉斯晨報說，倪蘭德的母親溫蒂(Wendy Kneeland)在倪蘭德忙於比賽的時候突然去世，他加入牛仔隊後，配戴的項鍊裡鑲有母親的骨灰。

NFL聞訊也至表哀傷，隨即與牛仔隊聯絡，提供支援與協助。

邁阿密海豚隊接球員教練普林斯(Robert Prince)噙淚回顧在牛仔隊時訓練倪蘭德的時光，直誇他是「好孩子。」