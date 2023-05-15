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NFL／新賽程公布 推薦必看4場比賽

林育正

NFL本周公布新賽程，以下是我推薦例行賽四場球迷不可錯過的賽事。

開賽周的周二夜美足就要上演比爾作客噴射機的重磅對決，比爾四分衛艾倫（Josh  Allen）希望改變過去持球猛衝的球風，本戰會是觀察他休季調整的風向球。噴射機找來四分衛羅傑斯（Aaron  Rodgers）已具備衝擊季後賽實力。比爾過去三季成績有些撞牆，本季第一戰將是檢視球隊狀態的重要指標。

第二周衛冕軍酋長將作客美洲虎，上季羅倫斯（Trevor  Lawrence）率領的美洲虎兩度敗給酋長，生涯還未能從馬霍姆斯（Patrick Mahomes）手中取勝。美洲虎涉入賭球風波的接球員雷德利（Calvin  Ridley）解禁能夠出賽，雙方接球員陣容都有一定深度，相信能看到精采的進攻對決。馬霍姆斯身為現今四分衛霸主，也是羅倫斯必須跨過的一關。

第六周海鷹作客孟加拉虎，海鷹急欲組成第二代LOB，在選秀第五順位選中角衛威瑟斯普（Devon  Witherspoon），配上前一季6抄截聯盟第一的沃倫（Tariq Woolen）。孟加拉虎補進左截鋒布朗（Orlando Brown  Jr.）強化進攻，配上具備深度已合作幾季的接球三本柱，二線與傳球進攻的對決很讓人期待。

第13周49人作客老鷹，49人在上季國聯冠軍賽四分衛普爾迪（Brock  Purdy）弄斷手肘韌帶最終殘念無緣超級盃。按時間來看，沒有意外普爾迪應已傷癒歸隊，將挑戰老鷹由多名喬治亞大學校友組成的防守組，為上季淘汰報一箭之仇。

超級盃 季後賽 解禁

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