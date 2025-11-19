新加坡部長諷香港球迷球隊「像白痴一樣」談話曝光後致歉

我的頻道

中央社／香港20日電
11月18日，在香港舉行的2027年亞洲盃預選賽小組賽中，香港隊主場1：2不敵新加坡隊。(新華社)
香港新加坡足球隊前天在港比賽，港隊落敗，據報導，新加坡文化、社區及青年部代理部長梁振偉賽後在更衣室祝賀球隊獲勝時，嘲諷香港球迷和球隊「像白痴一樣」，他其後收回言論並致歉。

這場比賽是亞洲盃外圍賽的關鍵比賽之一，18日在香港啟德主場館進行，全場有4萬多名香港球迷為港隊打氣，但港隊最終以1：2落敗。

根據香港媒體上傳Instagram的影片，梁振偉當天賽後在更衣室祝賀新加坡隊獲勝時興奮地說，「所有（香港）球迷都是一群白痴（idiots），球員們也踢得像白痴一樣，但你們就踢得像雄獅一樣。」

據報導，梁振偉的談話影片在網上流傳後，一些網民批評他欠缺分寸、不符體育精神；梁振偉在Instagram回應批評時表示致歉並收回所說的話。

▲ 影片來源：instagram平台＠tmsgoal（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

