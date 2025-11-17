足球／2026美加墨世界盃 德國、荷蘭強勢晉級

我的頻道

中央社／萊比錫17日綜合外電報導
德國隊歡慶拿到世界盃門票。（美聯社）
德國隊歡慶拿到世界盃門票。（美聯社）

德國與荷蘭今天雙雙殺進2026世界盃足球賽，兩隊均展現強大進攻火力，在歐洲區資格賽的最後一戰完全擊潰對手。

中央社引述法新社報導，2026世界盃足球賽歐洲區資格賽，德國與荷蘭都僅需拿下平手即可直接晉級。A組部分的德國在萊比錫（Leipzig）以6：0大勝斯洛伐克；G組的荷蘭則是在阿姆斯特丹（Amsterdam）以4：0擊敗立陶宛。

德國總教練納格斯曼（Julian Nagelsmann）在接受德國第二電視台（ZDF）採訪時表示，「今天每名球員都發揮出色，拼盡全力。」

斯洛伐克最後在A組排名第2，波蘭在馬爾他以3比2險勝對手，也是以分組第2作收，僅次於荷蘭。各小組的第2名將獲得明年3月舉行的附加賽參賽資格。

A組的北愛爾蘭在主場以1比0擊敗盧森堡，最終是以分組第3作收，不過全隊憑著在歐洲國家聯賽（Nations League）出色表現，也拿下附加賽資格。

另一方面，由柯曼（Ronald Koeman）領軍的荷蘭，不斷將對手立陶宛壓制在對方半場，以快節奏進攻讓5萬名主場觀眾大飽眼福。

賴金德斯（Tijani Reijnders）幫助荷蘭在第15分鐘取得領先，哈克波（Cody Gakpo）的罰球將比數擴大為2比0，荷蘭在接下來4分鐘又連進2球，柯曼在4比0的優勢下，換上5名替補球員迎接勝利。

同樣是G組的波蘭在馬爾他遭遇頑強抵抗，波蘭雖然由萊萬多夫斯基（Robert Lewandowski）先馳得點，但2度被對手追平。最終在第85分鐘才由傑林斯基（Piotr Zielinski）攻進致勝的第3分。

萊萬多夫斯基先前因不滿出場機會少而導致波蘭更換教練，他在第32分鐘為波蘭首開紀錄。不過波蘭即使獲勝，最後仍是排在G組第2，要以附加賽來爭取參加2026世界盃的最後機會。

波蘭 德國 世界盃

