經典賽／日媒預測大谷第一棒 中華隊排這組打線抗山本

日刊體育預測日本隊打線陣容。(美聯社)

世界棒球經典賽 當地時間6日晚間上演「台日大戰」，中華隊經過首戰貧打後，打線是否會有異動備受關注。日刊體育預測兩隊今(6)天打線陣容，改由陳晨威擔任中華隊第二棒，陳傑憲昨晚因觸身球受傷，右外野位置改換上宋晟睿，先發陣容中每位選手都有一句話簡介，先發投手鄭浩均為「素食剛腕」。

中華隊昨天由林安可擔任第二棒、陳傑憲第三棒，陳傑憲昨天因觸身球造成左手食指骨裂，今天出賽並不樂觀，「日刊體育」對中華隊的先發打線預測已無他的名字。

表格中對於先發陣容每位選手都有一句話簡介，像是江坤宇為「以游擊守備聞名」、張育成和林子偉都是具備大聯盟經驗，蔣少宏為「去年秋天與若月健矢一起訓練」，宋晟睿為「首戰表現出色」。

日刊體育預測兩隊先發打線

中華隊

第一棒 費爾柴德 中外野

第二棒 陳晨威 中外野

第三棒 林安可 指定打擊

第四棒 張育成 三壘

第五棒 吳念庭 一壘

第六棒 江坤宇 游擊

第七棒 林子偉 二壘

第八棒 蔣少宏 捕手

第九棒 宋晟睿 右外野

先發投手 鄭浩均

山本由伸將在今天對中華隊先發。(特派記者余承翰／東京攝影)

日本隊

第一棒 大谷翔平 指定打擊

第二棒 近藤健界 右外野手

第三棒 鈴木誠也 中外野手

第四棒 吉田正尚 左外野手

第五棒 岡本和真 三壘

第六棒 村上宗隆 一壘

第七棒 牧秀悟 二壘

第八棒 源田壯亮 游擊

第九棒 若月健矢 捕手

先發投手 山本由伸