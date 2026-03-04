經典賽／多明尼加熱身賽單局3轟 全隊19安 狂勝老虎隊

我的頻道

記者葉姵妤／綜合報導
多明尼加塔提斯繳出猛打賞表現。（歐新社）
多明尼加塔提斯繳出猛打賞表現。（歐新社）

迎接2026年世界棒球經典賽（WBC），分在預賽D組的多明尼加隊今年來勢洶洶，組成大聯盟豪華打線出擊，3日在官辦熱身賽就有火力展示，三名重砲在4局下聯手開轟，全隊單場掃出19支安打，以12：4擊敗底特律老虎隊。

多明尼加隊上屆賽事在分組預賽止步，本屆捲土重來，打線一字排開火力驚人，包括索托（Juan Soto）、馬查多（Manny Machado）、小塔提斯（Fernando Tatis Jr.）、小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）及馬提（Ketel Marte）等大聯盟球星在列。

今天首場熱身賽，多明尼加隊先發投手塞佛里諾（Luis Severino）投2局掉3分，但打線在2局下馬上替他討回失分。

4局下多明尼加隊打線更是火力全開，小塔提斯敲長打追平比數，接著索托轟出超前2分砲，2出局後馬查多揮出陽春全壘打，下一棒卡米奈羅（Junior Caminero）再「背靠背」開轟，單局擊出3發全壘打豪取5分，並一路領先至終場。

這場比賽在多明尼加境內、有70年歷史的Estadio Quisqueya Juan Marichal球場開打，根據大聯盟官網報導，這也是多明尼加國家隊首次在國內迎戰大聯盟球隊，吸引滿場超過1萬名球迷進場觀賽。前一次有大聯盟球隊造訪多明尼加則是2024年，由光芒隊和紅襪隊到當地進行熱身賽。

