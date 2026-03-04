我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

伊朗反擊釀6名美軍殉職 五角大廈公布4人身分、最年輕僅20歲

名廚們一致推薦白花椰菜最神吃法 一口接一口停不下

經典賽／「USA穿上胸前有特殊意義」 美國隊熱身賽首戰大秀火力

記者葉姵妤／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
美國隊在首場熱身賽進行強大的火力放送。(美聯社)
美國隊在首場熱身賽進行強大的火力放送。(美聯社)

2026年世界棒球經典賽（WBC）預賽C組賽事明天率先開打，分在B組的美國隊則是在今天進行首場官辦熱身賽，對上舊金山巨人隊，打了10局以15：1大勝收場，展現出「復仇者聯盟」強勢挑戰冠軍的氣勢。

美國隊在首場熱身賽就進行強大的火力放送，打線幾乎局局有攻勢，全場合計掃出19支安打，包括布萊格曼（Alex Bregman）的一發全壘打，豪取15分，守備上則是0失誤。

為了讓更多投手能出賽，這場比賽進行10局，史肯斯（Paul Skenes）先發3局失1分、送出4次三振；柏伊德（Matthew Boyd）中繼2.2局挨2安、賞4K；後4局由貝德納（David Bednar）、米勒（Mason Miller）、賈克斯（Griffin Jax）、史皮爾（Gabe Speier）各投1局無失分。

美國隊「合體」後的首場比賽，總教練德羅沙（Mark DeRosa）直言：「我認為把USA穿上胸前有一些特殊的意義。」他認為，從選手們今天的表現就能看出這一點，「我很自豪他們每一個人都留下來，也都想要上場比賽，他們很無私且配合團隊調度，真的很棒。」

布萊格曼表示，能看到這樣的美國隊真的很棒，「我感覺這支球隊已經有很好的凝聚力，大家都非常專注，也已經等不及迎接正式比賽。」

此戰美國隊排出的先發打線，前三棒依序為威特（Bobby Witt Jr.）、哈波（Bryce Harper）、「美國隊長」賈吉（Aaron Judge），且都繳出雙安表現，用強悍的攻擊火力提供投手安定感，後援登板的賈克斯就說：「他們消除了所有的緊張感。」

賈克斯表示：「前三棒是聯盟最頂尖的球員，之後面對到後半段打線，依舊沒有喘息的空間，真的很難對付，他們給了你全世界最的信心，你知道我們每場比賽都會打下至少6分，如果我們投手能夠像今天這樣，只讓對手得1分，我們可以贏下很多比賽。」

世報陪您半世紀

復仇者聯盟 經典賽

上一則

NBA／麥肯再扮板凳暴徒 雷霆少了SGA照贏公牛收3連勝

延伸閱讀

經典賽／傳承金牌精神 美國隊找來奧運23金菲爾普斯激勵團隊

經典賽／傳承金牌精神 美國隊找來奧運23金菲爾普斯激勵團隊
棒球經典賽／美國隊史庫柏「1場限定」投英國、史肯斯扛最硬一戰

棒球經典賽／美國隊史庫柏「1場限定」投英國、史肯斯扛最硬一戰
棒球經典賽／山本由伸準備返日 首戰對決台灣「非常期待」

棒球經典賽／山本由伸準備返日 首戰對決台灣「非常期待」
MLB／佐佐木朗希加練新球種 春訓首場先發1.1局失3分

MLB／佐佐木朗希加練新球種 春訓首場先發1.1局失3分

熱門新聞

史上最年輕的美國花式滑冰錦標賽女子單人冠軍劉美賢（左，Alysa Liu）和父親劉俊（右）感情很好。（本報檔案照）

劉美賢之父「最窮的律師」：放養的冠軍 不被成績定義

2026-02-27 16:12
米蘭冬奧落幕，花式滑冰雙人組合「璃來龍」三浦璃來與木原龍一25日下午出席日本外國特派員協會記者會，木原講述時，璃來一直專注地看著他，展現兩人深厚情誼。(中央社)

花滑組合「璃來龍」被問兩人關係：交由大家自由想像

2026-02-25 09:20
代表中國出賽的滑雪選手谷愛凌2日在Instagram貼出長文。(歐新社)

谷愛凌發長文回應爭議：不後悔代表中國出賽

2026-03-03 17:17
劉美賢在長曲拿下個人最佳分數，總分226.79也是生涯新高。這是她協助美國隊奪得團體賽金牌後在米蘭拿下的第2面金牌，終結美國20年奧運花滑女單獎牌荒。(新華社)

冬奧／劉美賢花滑奪金 父親堅守價值拒中國金錢招攬

2026-02-24 17:40
華裔花式滑冰選手劉美賢。（歐新社）

冬奧／劉美賢談奪金心法：失誤也很美、沒什麼好緊張

2026-03-03 00:53
火箭隊球星杜蘭特日前透露有意願參加兩年後的洛杉磯奧運。(路透)

NBA／杜蘭特想打洛杉磯奧運 美國隊總教練回應了

2026-02-28 21:26

超人氣

更多 >
紐時：美兩度對北京示威 中可能考慮取消或延後川習會

紐時：美兩度對北京示威 中可能考慮取消或延後川習會
正要選新任最高領袖 伊朗「專家會議」大樓遭炸毀

正要選新任最高領袖 伊朗「專家會議」大樓遭炸毀
美國務卿預告「讓蔣介石出場」 美軍將加大火力、擴大行動範圍

美國務卿預告「讓蔣介石出場」 美軍將加大火力、擴大行動範圍
伊朗以2萬美元一架的無人機 消耗敵方400萬元愛國者飛彈

伊朗以2萬美元一架的無人機 消耗敵方400萬元愛國者飛彈
沒參戰卻成最大苦主 中東這國被伊朗攻擊比以色列還慘

沒參戰卻成最大苦主 中東這國被伊朗攻擊比以色列還慘