MLB／大谷翔平不斷創造奇蹟 官網大膽預測新球季完成兩大紀錄

記者藍宗標／即時報導
大谷翔平。(美聯社)
大谷翔平。(美聯社)

大聯盟新球季將於3月26日開打，官網今天推出頂級球員可能實現的「七個大膽預測」，第一位就點名道奇隊巨星大谷翔平，在全面恢復投打二刀流後，有機會再度單季50轟，並且飆出200次三振。

官網形容這位攻守兼備的超級巨星已經無所不能，從2021年球季至今，4次全票當選MVP，前年以單場6支6的驚人表現締造「50轟50盜」紀錄，去年也在國聯冠軍賽對釀酒人隊、世界大賽對藍鳥隊上演兩次歷史性的季後賽表現，今年完全健康迎接新球季，還有什麼能阻止他創造更多傳奇？

大谷近兩季分別是54、55轟，生涯8年累積280支全壘打；官網指出，他有能力再次達到這個里程碑，擔任投手想締造單季200K頗有難度（尤其在道奇限制投球局數的情況下），但他在2022年效力天使隊時，曾創下生涯最高219K紀錄，「大谷已經多次創造奇蹟，完全有可能再次辦到。」

官網列出其他本季大膽預測包括皇家隊惠特（Bobby Witt Jr.）40轟（上看40轟40盜）、老虎隊史庫柏（Tarik Skubal）奪三振300次、海盜隊史肯斯（Paul Skenes）WAR值（勝利貢獻）超過10、海盜隊葛瑞芬（Konnor Griffin）菜鳥球季20轟50盜、教士隊米勒（Mason Miller）三振半數打者（單季至少投滿50局，史上只有3人達成） 、一名25歲以下球員50轟（史上只有6人）。

官網指出，洋基隊奇森姆（Jazz Chisholm Jr.）上周放話，目標是加入大谷「50轟50盜俱樂部」，這番言論令人驚訝，或許聽起來有些不可思議，但也沒人料到大谷前年會達到這種成就，或是水手隊羅利（Cal Raleigh）去年締造60轟紀錄。

道奇 大谷翔平 洋基

