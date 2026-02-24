大谷翔平返日備戰WBC 3/2強化賽可望指定打擊出場

我的頻道

中央社東京24日專電
洛杉磯道奇球星大谷翔平24日搭乘專機抵達東京羽田機場，將以「侍Japan」日本隊主力身分出戰3月世界棒球經典賽。美聯社
洛杉磯道奇球星大谷翔平24日搭乘專機抵達東京羽田機場，將以「侍Japan」日本隊主力身分出戰3月世界棒球經典賽。美聯社

洛杉磯道奇球星大谷翔平今天搭乘專機抵達東京羽田機場，將以「侍Japan」日本隊主力身分出戰3月世界棒球經典賽。為了力拚日本連霸，他最快26日在名古屋與國家隊會合，可望在3月2日對歐力士的強化賽以指定打擊身分出場。

日刊體育報導，大谷已結束在美國亞利桑納州格倫代爾（Glendale）的春訓。返日前最後一次訓練，他照例進行「二刀流」調整，先以投手身分登板完成本次春訓第2次實戰投打練習（Live BP），最快球速達99英里（約159公里），並讓弗利曼（Freddie Freeman）與貝茲（Mookie Betts）吞下三振。當天共面對7名打者、投33球，被擊出具安打性質的球僅2支。

投球結束後，大谷隨即進行本季春訓首次自由打擊，35次揮棒中，擊出5支越過全壘打牆的長打。儘管這個數字對他而言略顯保守，但大谷表示，「感覺和往年差不多。」

依規定，大聯盟球員最快可於3月2日對戰歐力士的強化賽正式出賽。大谷翔平原本也考慮再留在美國參加後續熱身賽，但由於整體調整進展順利，他最終提前返日，全力投入世界棒球經典賽（WBC）備戰。

小熊隊外野手鈴木誠也與紅襪隊外野手吉田正尚今天也搭機自美國鳳凰城出發，預計抵達日本中部國際機場。

日本隊將於27日、28日在名古屋巨蛋進行兩場熱身賽，並於3月2日、3日在大阪京瓷巨蛋進行兩場強化比賽，分別迎戰歐力士與阪神虎。大谷極有可能在強化賽中以指定打擊（DH）身分出場。

日本 大谷翔平 經典賽

