MLB／和兒時偶像韋蘭德當隊友 史庫柏興奮得像小孩

連兩屆美聯塞揚獎得主史庫柏。（路透）

昔日「虎王」韋蘭德 （Justin Verlander）回歸職棒生涯前13年效力的老虎隊，除了球迷感到驚喜，當今的老虎王牌史庫柏（Tarik Skubal）更興奮，說起能和這名兒時偶像共組先發輪值，他講到起雞皮疙瘩，而正式見面後所做的第一件事，是帶著這名大前輩逛老虎春訓基地。

韋蘭德本月就要滿43歲，生涯拿過三座塞揚獎，今年與老虎簽下一年約，繼2017年後重返前東家，將與連兩屆美聯塞揚獎得主史庫柏並肩作戰，消息還沒正式確定前，史庫柏就已經期待不已。

「當球隊還在討論要簽下他的時候，我提早得知一點消息，我興奮得像個孩子一樣，他是我兒時的偶像，而我現在可以跟他在同一個休息室裡。」29歲的史庫柏直言：「如果你在10年前跟我說，我會跟韋蘭德在同一隊，而且共組先發輪值，我會說你瘋了。」

如今這個不曾想過的畫面成為現實，史庫柏講著講著還是很興奮，「這真的很酷，我現在都要起雞皮疙瘩了，當你看著他的選手生涯，講到他的生涯能對我個人帶來的影響，我還可以再繼續講30分鐘。」

有這樣準名人堂等級的選手在身邊，即使史庫柏已經是目前大聯盟頂級投手，仍有很多事想向韋蘭德學習，並且以他為目標，「我想要做到他做過的所有事、達成他生涯中所達到的成就，能夠和他成為置物櫃的鄰居，真的太棒了。」

實際和韋蘭德見到面的那天，史庫柏一開口就問了這位在老虎隊待過13年的球星，「嘿，你需要我帶你導覽這個地方嗎？」他原本是試圖要想用開玩笑的方式來破冰，沒想到韋蘭德說，「認真說，我需要。」史庫柏才突然在想，「等等，這座球場是什麼時候建的？」

韋蘭德前一次出現在老虎的春訓基地TigerTown已是2017年，而園區之後經過大規模整修，因此再回到這裡，環境確實對韋蘭德來說有些陌生。史庫柏也說，到時候回到老虎主場Comerica Park，他還要再開一次這個玩笑。

至於被問到，和韋蘭德見面後問他的第一個問題，史庫柏笑說：「我問他，他希望要我怎麼稱呼他，這是我的第一個問題，之後就是慢慢開始認識他。」至於關於棒球的問題，史庫柏認為兩人還有很多相處的時間，這些之後都會自然發生。