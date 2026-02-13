我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

鋼鋁關稅50%太過頭？金融時報：川普計畫撤回部分產品關稅

亞馬遜也跌入熊市 美股七雄裡 誰會是下一個？

MLB／和兒時偶像韋蘭德當隊友 史庫柏興奮得像小孩

記者葉姵妤／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
連兩屆美聯塞揚獎得主史庫柏。（路透）
連兩屆美聯塞揚獎得主史庫柏。（路透）

昔日「虎王」韋蘭德（Justin Verlander）回歸職棒生涯前13年效力的老虎隊，除了球迷感到驚喜，當今的老虎王牌史庫柏（Tarik Skubal）更興奮，說起能和這名兒時偶像共組先發輪值，他講到起雞皮疙瘩，而正式見面後所做的第一件事，是帶著這名大前輩逛老虎春訓基地。

韋蘭德本月就要滿43歲，生涯拿過三座塞揚獎，今年與老虎簽下一年約，繼2017年後重返前東家，將與連兩屆美聯塞揚獎得主史庫柏並肩作戰，消息還沒正式確定前，史庫柏就已經期待不已。

「當球隊還在討論要簽下他的時候，我提早得知一點消息，我興奮得像個孩子一樣，他是我兒時的偶像，而我現在可以跟他在同一個休息室裡。」29歲的史庫柏直言：「如果你在10年前跟我說，我會跟韋蘭德在同一隊，而且共組先發輪值，我會說你瘋了。」

如今這個不曾想過的畫面成為現實，史庫柏講著講著還是很興奮，「這真的很酷，我現在都要起雞皮疙瘩了，當你看著他的選手生涯，講到他的生涯能對我個人帶來的影響，我還可以再繼續講30分鐘。」

有這樣準名人堂等級的選手在身邊，即使史庫柏已經是目前大聯盟頂級投手，仍有很多事想向韋蘭德學習，並且以他為目標，「我想要做到他做過的所有事、達成他生涯中所達到的成就，能夠和他成為置物櫃的鄰居，真的太棒了。」

實際和韋蘭德見到面的那天，史庫柏一開口就問了這位在老虎隊待過13年的球星，「嘿，你需要我帶你導覽這個地方嗎？」他原本是試圖要想用開玩笑的方式來破冰，沒想到韋蘭德說，「認真說，我需要。」史庫柏才突然在想，「等等，這座球場是什麼時候建的？」

韋蘭德前一次出現在老虎的春訓基地TigerTown已是2017年，而園區之後經過大規模整修，因此再回到這裡，環境確實對韋蘭德來說有些陌生。史庫柏也說，到時候回到老虎主場Comerica Park，他還要再開一次這個玩笑。

至於被問到，和韋蘭德見面後問他的第一個問題，史庫柏笑說：「我問他，他希望要我怎麼稱呼他，這是我的第一個問題，之後就是慢慢開始認識他。」至於關於棒球的問題，史庫柏認為兩人還有很多相處的時間，這些之後都會自然發生。

蘭德

上一則

NBA／交易大限前3天換3東家 公鹿小將傑恩繳全能數據打爆前東家雷霆

下一則

NBA／「根本不在乎明星賽」杜蘭特開噴唐西奇、約柯奇比賽態度

延伸閱讀

MLB響尾蛇卡仔手部鉤狀骨受傷動刀 確定缺席經典賽

MLB響尾蛇卡仔手部鉤狀骨受傷動刀 確定缺席經典賽
MLB／開完刀火速回球場訓練 卡洛爾錯過經典賽「非常失望」

MLB／開完刀火速回球場訓練 卡洛爾錯過經典賽「非常失望」
美軍撤離敘利亞戰略基地 移交大馬士革當局

美軍撤離敘利亞戰略基地 移交大馬士革當局
MLB／亞瑞納多直擊卡洛爾受傷 他前一球還轟出全壘打

MLB／亞瑞納多直擊卡洛爾受傷 他前一球還轟出全壘打

熱門新聞

加拿大選手希扎斯8日在女單自由滑比賽中。（中新社）

冬奧╱在羅密歐與朱麗葉的故鄉「梁祝」再度感動全場

2026-02-10 14:25
美中混血運動員谷愛凌日前批評美國總統川普的言論引發網友反彈。(歐新社)

谷愛凌批川普 前NBA球星反酸「披中國戰袍的叛徒」

2026-02-11 11:20
美國花式滑冰女將格倫（Amber Glenn）剛隨隊奪下米蘭冬季奧運花式滑冰團體賽金牌，但因發表政治和LGBTQ+社群言論而引發爭議。美聯社

美花滑女將冬奧奪金 因政治與音樂版權議題陷爭議

2026-02-09 10:50
2月9日，瑞士選手瑪蒂爾德·格雷莫德在米蘭冬奧會自由式滑雪女子坡面障礙技巧決賽中。她獲得冠軍。（新華社）

冬奧╱戰勝谷愛凌的瑞士選手 身上有神秘「東方印記」

2026-02-09 14:41
谷愛凌在米蘭的比賽服，靈感來自中國青花瓷。（美聯社）

冬奧／谷愛凌藍白比賽服「繡著龍」靈感來自中國青花瓷

2026-02-07 19:17
隋文靜6日在比賽中摔倒。（美聯社）

中國雙人花滑衛冕冠軍首秀失誤 隋文靜落淚自責

2026-02-06 14:55

超人氣

更多 >
華人區超市「天降」百元鈔票 員工撿起後不適 原因是

華人區超市「天降」百元鈔票 員工撿起後不適 原因是
賓州28歲華女遭男友性侵報警 隔天被槍殺

賓州28歲華女遭男友性侵報警 隔天被槍殺
過了今年4月 加州賭場恐玩不到21點與所有牌局

過了今年4月 加州賭場恐玩不到21點與所有牌局
洛杉磯港式茶樓吃哪一家？食評家口袋名單有5家

洛杉磯港式茶樓吃哪一家？食評家口袋名單有5家
明州ICE掃蕩非法移民行動結束 霍曼說明原因

明州ICE掃蕩非法移民行動結束 霍曼說明原因