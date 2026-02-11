我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

好嗑甜寵劇TOP10 驕陽似我奪第二、冠軍CP讓觀眾難出坑

川普對外談貿易遭國會拆台？眾院過半否決對加拿大關稅

MLB／卡洛爾突然告知右手骨折 響尾蛇教頭驚嚇「你在開玩笑吧？」

記者藍宗標／即時報導
亞利桑那響尾蛇台美混血好手「卡仔」卡洛爾。 (美聯社)
亞利桑那響尾蛇台美混血好手「卡仔」卡洛爾。 (美聯社)

響尾蛇隊台美混血球星卡洛爾（Corbin Carroll）在春訓練打時，造成右手鉤狀骨骨折，確定退出世界棒球經典賽美國隊，響尾蛇官網指出，卡洛爾今天動手術，目前還不確定將缺席多久，最樂觀的情況是開幕戰前後復出。

響尾蛇2023年奪下隊史第2座國聯冠軍，卡洛爾也獲新人王，成為球隊封王大功臣，而且最近3季都達20轟、20盜，寫下隊史新紀錄，連3季三壘打更是國聯最多，不料邁入生涯第5季前意外受傷，對國家隊和響尾蛇都是重大損失。

官網指出，響尾蛇投手和捕手昨天完成春訓首次訓練後，總教練羅夫洛（Torey Lovullo）走向在媒體區等候的記者，途中碰到卡洛爾，這位25歲好手告知：「我覺得我的手骨折了。」羅夫洛嚇了一跳，回說：「你在開玩笑吧？」

卡洛爾和一些野手提前進入春訓營，官網透露，他在練習打擊時先揮出全壘打，接著擊出一顆界外球，立刻低頭查看自己的右手，確定鉤狀骨骨折，

官網指出，卡洛爾非常渴望參加經典賽，可以肯定的是，已經無法代表美國出席了，羅夫洛也說：「昨晚我和卡洛爾通電話時，他首先提到的就是無法參加經典賽。」

響尾蛇新球季將於3月27日開打，在洛杉磯對衛冕軍道奇隊展開3連戰，官網分析卡洛爾從2022年8月登上大聯盟至今，一直是球隊進攻的關鍵人物，教練團當然希望他能夠盡快康復。

經典賽 道奇 洛杉磯

上一則

冬奧／荷蘭男競速滑冰名將控中國選手廉子文惡意擋道 險爆衝突

下一則

NBA／灰狼老鷹扯球衣衝突 兩球員遭罰35000美元

延伸閱讀

台美混血卡洛爾傳因傷動刀 經典賽無緣披美國戰袍

台美混血卡洛爾傳因傷動刀 經典賽無緣披美國戰袍
MLB／「虎王」韋蘭德回家了 與老虎隊簽下1年約

MLB／「虎王」韋蘭德回家了 與老虎隊簽下1年約
經典賽／台美混血費爾柴德入選中華隊 中文喊「台灣加油」

經典賽／台美混血費爾柴德入選中華隊 中文喊「台灣加油」
MLB／美國隊一壘手高史密特 一年約續留洋基

MLB／美國隊一壘手高史密特 一年約續留洋基

熱門新聞

加拿大選手希扎斯8日在女單自由滑比賽中。（中新社）

冬奧╱在羅密歐與朱麗葉的故鄉「梁祝」再度感動全場

2026-02-10 14:25
美國花式滑冰女將格倫（Amber Glenn）剛隨隊奪下米蘭冬季奧運花式滑冰團體賽金牌，但因發表政治和LGBTQ+社群言論而引發爭議。美聯社

美花滑女將冬奧奪金 因政治與音樂版權議題陷爭議

2026-02-09 10:50
2月9日，瑞士選手瑪蒂爾德·格雷莫德在米蘭冬奧會自由式滑雪女子坡面障礙技巧決賽中。她獲得冠軍。（新華社）

冬奧╱戰勝谷愛凌的瑞士選手 身上有神秘「東方印記」

2026-02-09 14:41
谷愛凌在米蘭的比賽服，靈感來自中國青花瓷。（美聯社）

冬奧／谷愛凌藍白比賽服「繡著龍」靈感來自中國青花瓷

2026-02-07 19:17
美中混血運動員谷愛凌日前批評美國總統川普的言論引發網友反彈。(歐新社)

谷愛凌批川普 前NBA球星反酸「批中國戰袍的叛徒」

2026-02-11 11:20
隋文靜6日在比賽中摔倒。（美聯社）

中國雙人花滑衛冕冠軍首秀失誤 隋文靜落淚自責

2026-02-06 14:55

超人氣

更多 >
公共負擔高停發中國籍移民簽證 美國務院誤植已修正

公共負擔高停發中國籍移民簽證 美國務院誤植已修正
谷愛凌批川普 前NBA球星反酸「批中國戰袍的叛徒」

谷愛凌批川普 前NBA球星反酸「批中國戰袍的叛徒」
佛州24歲中國女子以假身分買特斯拉 被捕…供出詐騙集團

佛州24歲中國女子以假身分買特斯拉 被捕…供出詐騙集團
童年拿綠卡59歲愛爾蘭婦人因2014年25元支票跳票面臨遣返

童年拿綠卡59歲愛爾蘭婦人因2014年25元支票跳票面臨遣返
「為了川普吵翻」英女訪美遭父親開槍射殺 案發經過曝光

「為了川普吵翻」英女訪美遭父親開槍射殺 案發經過曝光