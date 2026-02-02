我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

言承旭悼大S 網友見這一幕心痛「他真的快碎了」

原要求哈佛付兩億和解招致強烈反彈 川普退讓

經典賽／洋基參賽選手一長串 布恩焦慮：只求平安完賽

記者陳宛晶／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
洋基隊總教練布恩。(美聯社)
洋基隊總教練布恩。(美聯社)

時間點落在球季開打前的世界棒球經典賽，讓參賽選手們的職棒母隊心驚驚，洋基隊總教練布恩（Aaron Boone）就坦言，自己的想法就是希望可以平安撐過去就好。

經典賽20隊30人正選名單即將在7日由大聯盟MLB Network直播放榜，揭曉各隊入選人數，而洋基確認的參賽選手有美國隊賈吉（Aaron Judge）、貝德納（David Bednar）、英國隊奇森霍姆（Jazz Chisholm Jr.）、多明尼加隊威爾斯（Austin Wells）、杜瓦（Camilo Doval）、羅沙里歐（Amed Rosario）。

其他有可能入選的選手還有克魯茲（Fernando Cruz）、卡波雷拉（José Caballero），小聯盟體系可能也有選手參戰，包括羅德里奎茲（Elmer Rodríguez）、貝克（Brendan Beck）。

看著愈來愈長的參賽名單，布恩說：「選手不想錯過這項比賽，以經典賽的人氣來說，現在可能正處於巔峰。」但他也不諱言心中焦慮，「我們有7個、8個或9個選手參賽，我的感覺是，拜託平安無事撐過去就好，特別是投手。但還是要說，經典賽對棒球運動來說真的是好事。」

經典賽 洋基 賈吉

上一則

NBA／KD首度因傷缺陣 森根轟39分驚險退溜馬

下一則

NBA／柯瑞「跑者膝」纏身缺陣 柯爾說明後續出賽狀況

延伸閱讀

經典賽／美、日就沒保險問題？羅哈斯很多話想跟MLB說

經典賽／美、日就沒保險問題？羅哈斯很多話想跟MLB說
經典賽／還原接到大谷電話那天 井端弘和：啊啊啊啊啊

經典賽／還原接到大谷電話那天 井端弘和：啊啊啊啊啊
經典賽／大谷翔平準備以指定打擊迎戰WBC 是否投球語帶保留

經典賽／大谷翔平準備以指定打擊迎戰WBC 是否投球語帶保留
經典賽／為何婉拒美國隊徵招？貝林傑：我欠洋基老闆一個交代

經典賽／為何婉拒美國隊徵招？貝林傑：我欠洋基老闆一個交代

熱門新聞

約克維奇完美紀錄被阿爾卡拉斯中斷，無緣生涯第25座大滿貫，但在領獎時仍展現風度和幽默感。(新華社)

澳網／約克維奇告白納達爾「看到你在觀眾席很怪」

2026-02-01 09:55
大谷翔平（右）與妻子真理子育有一女。（美聯社）

MLB／193公分大谷驕傲能把女兒舉高高 育兒缺點要問老婆

2026-01-31 21:10
中國張帥／比利時梅騰絲（Elise Mertens）組合奪得澳網女雙冠軍。（美聯社）

澳網／張帥女雙奪冠 成中國首位3滿貫得主

2026-01-30 23:11
1月31日，張帥（左）/梅騰絲與獎盃合影。（新華社）

澳網／張帥奪冠感言致敬鄭潔：實現中國大滿貫零的突破

2026-01-31 18:23
22歲的西班牙世界球王「小蠻牛」阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz）。（路透）

澳網／逆轉約克維奇 阿爾卡拉斯寫最年輕全滿貫紀錄

2026-02-01 07:07
澤瑞夫（Alexander Zverev，右）在澳網8強賽擊敗美國華裔新星勒納．田（Learner Tien）。（美聯社）

澳網／24記愛司球拍下美國華裔新星 澤瑞夫連3年闖4強

2026-01-27 09:36

超人氣

更多 >
九旬長者80萬存款不翼而飛 銀行不賠 這原因現轉機

九旬長者80萬存款不翼而飛 銀行不賠 這原因現轉機
聯邦探員臨檢 俄勒岡婦車窗被砸、人被拖出 直到出示美國護照

聯邦探員臨檢 俄勒岡婦車窗被砸、人被拖出 直到出示美國護照
金、銀、比特幣崩落後能進場嗎？富爸爸作者清崎說「有錢人會這麼做」

金、銀、比特幣崩落後能進場嗎？富爸爸作者清崎說「有錢人會這麼做」
相親點8000元高檔套餐 飯後男尿遁 女方操作讓網友炸鍋

相親點8000元高檔套餐 飯後男尿遁 女方操作讓網友炸鍋
川普玩笑點名加拿大、格陵蘭成第51、52州 還有1國「可當53州」

川普玩笑點名加拿大、格陵蘭成第51、52州 還有1國「可當53州」