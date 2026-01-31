我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

好市多隱藏版會員福利 29美元就能線上看醫師

中文寫「不要吃」加州知名海灘警告釣客 這些魚太髒

經典賽／波多黎各球星參賽被擋 棒協會長嗆美多想拿金牌

記者陳宛晶／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
林多因保險問題無緣出征經典賽。（美聯社）
林多因保險問題無緣出征經典賽。（美聯社）

波多黎各組隊不順，1月30日連隊長林多（Francisco Lindor）都因保險問題「被退賽」，波多黎各棒協會長奎勒斯（José Quiles）對此放話，已在考慮退賽，「如果無法在公平的條件下比賽，我們不會參加！」

波多黎各因保險問題無法參賽的球員包括林多、柯瑞亞（Carlos Correa）、貝瑞歐斯（Jose Berrios）、帕岡（Emilio Pagan）等人，委內瑞拉也遭遇同樣難題，包括亞土維（Jose Altuve）、羅哈斯（Miguel Rojas）都未能參賽。

奎勒斯1月31日受訪表達不滿，「我在12月3日就已經提交35人名單，然後你們在1月30日下午5時寫信跟我說，這些球員不能打，我還有時間在2月3日以前組建我的球隊。」他對此難以理解，「你們早就知道林多不能打，而我們早在去年4月就宣布他會是隊長，卻在1月30日才跟我講這件事。」

奎勒斯表示，會看看接下來此事的發展以及官方回覆，但球隊已經在考慮退出此次經典賽，且一再強調已經幾乎有結論了。

奎勒斯表示，考慮退賽是因為覺得不公平，「波多黎各可以參賽，但我們的明星球員卻未被獲准參賽，我們不是沒有其他球員可以頂上，但我們深信必須為了自己站出來。」甚至直接開嗆，「如果美國想拿金牌，何不直接和日本打三戰兩勝系列賽，不要來浪費我們的時間。」

保險 柯瑞 委內瑞拉

上一則

MLB／缺席WBC是球團決定 佐佐木朗希自知春訓還需卡位

延伸閱讀

經典賽／大谷翔平準備以指定打擊迎戰WBC 是否投球語帶保留

經典賽／大谷翔平準備以指定打擊迎戰WBC 是否投球語帶保留
經典賽／為何婉拒美國隊徵招？貝林傑：我欠洋基老闆一個交代

經典賽／為何婉拒美國隊徵招？貝林傑：我欠洋基老闆一個交代
經典賽／賈吉披上美國隊球衣 洋基教頭保證：他做好準備了

經典賽／賈吉披上美國隊球衣 洋基教頭保證：他做好準備了
經典賽／達比修有來了 以「特別教練」身分加入日本隊

經典賽／達比修有來了 以「特別教練」身分加入日本隊

熱門新聞

U23男足亞洲盃決賽中，中國隊以0:4不敵衛冕冠軍日本隊。(新華社)

U23亞洲盃決賽／中國不敵日本 仍創歷史最好成績

2026-01-24 12:56
海鷹以31：27擊敗洛杉磯公羊。(美聯社)

NFL／海鷹宰公羊 睽違11年重返超級盃 將對決愛國者

2026-01-26 00:11
中國張帥／比利時梅騰絲（Elise Mertens）組合奪得澳網女雙冠軍。（美聯社）

澳網／張帥女雙奪冠 成中國首位3滿貫得主

2026-01-30 23:11
NFL新英格蘭愛國者以10比7險勝丹佛野馬，挺進超級盃。(美聯社)

NFL／愛國者10：7險勝野馬 暴風雪中拿下超級盃門票

2026-01-25 20:15
世界排名還在121的美國華裔新星勒納．田，在澳網打敗梅德維夫，挺進男單8強。 歐新社

澳網／華裔新星賞前球王梅德維夫鴨蛋 闖8強寫11年紀錄

2026-01-25 16:41
澤瑞夫（Alexander Zverev，右）在澳網8強賽擊敗美國華裔新星勒納．田（Learner Tien）。（美聯社）

澳網／24記愛司球拍下美國華裔新星 澤瑞夫連3年闖4強

2026-01-27 09:36

超人氣

更多 >
艾普斯坦檔案新曝光資料 安德魯跪趴在女子身上

艾普斯坦檔案新曝光資料 安德魯跪趴在女子身上
2000萬元沒帶走…12公斤黃金遺落高鐵車廂 車長：兩人才搬得動

2000萬元沒帶走…12公斤黃金遺落高鐵車廂 車長：兩人才搬得動
申請人潮擠爆 西班牙允50萬無證移民就地合法 總理槓上馬斯克

申請人潮擠爆 西班牙允50萬無證移民就地合法 總理槓上馬斯克
小米SU7 Ultra單月銷量下滑至45輛 雷軍官宣將在車廠實驗室直播

小米SU7 Ultra單月銷量下滑至45輛 雷軍官宣將在車廠實驗室直播
不選米其林 為何兆元宴四度包場古早味餐廳？解析黃仁勳「辦桌社交學」

不選米其林 為何兆元宴四度包場古早味餐廳？解析黃仁勳「辦桌社交學」