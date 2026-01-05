MLB／藍鳥大前輩川崎提醒岡本和真 遇到麻煩要說「猴子從不抽筋」

日本重砲岡本和真。（美聯社）

日本 重砲岡本和真和藍鳥隊簽下4年6000萬美元合約，準備迎接生涯第一個大聯盟球季，目前在日本獨立聯盟打球的44歲老將川崎宗則，以藍鳥大前輩的身分向他祝賀，笑說：「以後如果遇到麻煩，只要說猴子從不抽筋，就能蒙混過關。」

川崎美日職棒生涯合計17年，其中5年在大聯盟，2013到15年效力藍鳥期間，儘管多次被下放小聯盟，但他靠著爽朗的個性，加上拚勁十足，迅速在多倫多走紅，不但讓球員休息室充滿活力，更擁有不少死忠球迷。

「猴子從不抽筋」是川崎2014年7月接受多倫多電視台採訪時，給了無厘頭的說法，沒想到瞬間爆紅變成名言；當時川崎被問及如何從腿部抽筋恢復時，他說：「我吃香蕉，猴子每天都吃兩根，從來不會抽筋，我今天吃了3根。」

川崎這番話讓眾人笑破肚皮，訪談影片迅速走紅，去年世界大賽 還有藍鳥球迷在多倫多主場扮成香蕉造型，高舉「Monkey never cramps」的標語，懷念這位認真又搞笑的退役球員。

岡本離開待了11年的日職巨人隊，帶著248支全壘打、717分打點加盟藍鳥，川崎全力支持這位後輩，他說：「非常高興岡本加入藍鳥，加拿大 真是太棒了，去了就會明白，這裡讓我的家人感到安全。」

岡本獲得500萬美元簽約金，合約未有逃脫條款，本季年薪700萬美元，接下來3年都是1600萬美元，藍鳥另外支付巨人1087萬5000美元入札金。