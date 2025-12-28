MLB／大谷翔平「百大帥哥」第62名 坦言到引退前「想任性打球」

道奇隊日籍球星大谷翔平。（美聯社）

道奇 隊日籍球星大谷翔平 接受日本 NHK專訪，主持人詢問大谷：「為了讓大谷翔平能持續做自己，大谷最想珍惜的是什麼？」對此，大谷毫不猶豫地回答：「我不想抹去作為興趣的棒球。」

大谷表示：「不管自己走到多高的位置，即使必須承擔更多責任，我還是想任性一點，去追求自己想打的棒球，直到引退為止。我一直以來都是這樣做的，所以只要不改變，其實就是一件好事，我就是想任性地享受棒球。」

大谷翔平在節目中也回顧了自己在大聯盟第8個賽季、正式重啟二刀流的這一年。「隨著年齡從中生代邁向資深，如果再有一次需要動手術的機會，還要再花一年半復健，其實並不太現實。二刀流對我來說，有種『最後一次機會』的感覺。」大谷說。

本季，道奇隊由大谷翔平、山本由伸與佐佐木朗希組成的「日本三本柱」，成為球隊完成世界大賽連霸的重要動力。當被問到在三人之中，大谷是否扮演「大哥」角色時，他笑著否認：「完全沒有。那兩個基本上都不把我當回事，尤其是由伸。」

此外，美國知名網站TC Candler揭曉2025年「全球百大帥哥」排行榜，大谷翔平首次入榜，位列第62名。