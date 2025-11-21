MLB／大谷翔平表現不現實 媒體為他創新詞：Ohtanic

我的頻道

記者蘇志畬／即時報導
大谷翔平今年寫下多項難得紀錄，媒體為他創造新詞「Ohtanic」，用以形容只有大谷翔平辦得到的事情。(歐新社)
大谷翔平今年寫下多項難得紀錄，媒體為他創造新詞「Ohtanic」，用以形容只有大谷翔平辦得到的事情。(歐新社)

道奇大谷翔平今年重返投打二刀流，寫下一項項難得紀錄，媒體甚至為他創造新詞「Ohtanic」，用以形容只有大谷翔平辦得到的事情，像是在國聯冠軍賽第四戰單場三響砲又投出10次三振。

Ohtanic是「Ohtani（大谷翔平的姓氏）」與「Historic（歷史性的）」結合而成的詞語，跟「前所未及」、「史無前例」類似，但專為「只有大谷翔平才能做到，而大谷翔平確實做到了」時所使用。

這個新詞是在《CNN》文章中出現時被廣泛討論，文中提及大谷翔平國聯冠軍賽第四戰史無前例的表現時，指出大谷翔平的表現就算不是史上最強，也絕對是史上首見，提到葛蘭維爾（Doug Glanville）曾將大谷這類表現形容為「Ohtanic」。

前大聯盟球員、現任球評葛蘭維爾在今年6月曾發表一篇名為「Ohtanic」的文章，一開頭就描述「如果你把大谷翔平的職業生涯寫成電影企劃案送到好萊塢，大概所有電影公司都會拒絕你，因為『不現實到不行』。」

文章中感嘆大谷至今達成的驚人紀錄，也形容他不斷打破人類能力的邊界，把形容詞都用光，「韋氏辭典應該加入一個只屬於他的形容詞條目，我選擇『Ohtanic』，我將它定義為『當大谷翔平做出只有大谷翔平能做到的事時』。」

