MLB／大都會終結者狄亞茲想去奪冠球隊 藍鳥展開接觸

記者蘇志畬／即時報導
紐約大都會隊終結者狄亞茲。(美聯社)
紐約大都會隊終結者狄亞茲（Edwin Diaz）在球季結束後選擇跳脫合約、投身自由球員市場，他透露重返紐約的機會大概五五波，也希望能夠拿下一枚冠軍戒，而藍鳥隊已經開始展開談判。

狄亞茲今年出賽62場拿下28次救援成功，防禦率1.63、每局被上壘率僅0.87，投66.1局製造98次三振；而他今年季後拒絕執行合約最後2年、3800萬美元，大都會也提出合格報價，確保萬一狄亞茲離隊仍有選秀補償。

狄亞茲在領取「國聯年度終結者獎」時受訪表示，他與經紀團隊已經與大都會討論新合約，重返球隊的機會「大概是一半一半」，自己雖然熱愛紐約，但也想去自由市場看看行情，無論最後去哪裡，都想要贏得一枚冠軍戒。

《The Athletic》的記者羅森索（Ken Rosenthal）則指出，狄亞茲明年3月就要滿32歲，希望能夠獲得2022年與大都會簽訂的5年1.02億美元類似合約。

羅森索也補充說明，根據知情人士透露，藍鳥曾與狄亞茲的經紀公司進行會談，藍鳥優先的補強目標是先發投手，但確實也在市場上尋找能夠扛住高壓局面的後援投手，因為藍鳥才剛在世界大賽經歷過失敗。

藍鳥原本距離奪下世界大賽冠軍僅差兩個出局數，但終結者霍夫曼（Jeff Hoffman）在第七戰9局上被道奇隊羅哈斯（Miguel Rojas）轟出陽春砲追平比數。

大都會 世界大賽 道奇

