MLB／大谷翔平4奪MVP：退休回想起來也會是精彩一年

記者陳宛晶／即時報導
大谷翔平收下生涯第4座年度MVP，4次都是全票當選，壓倒性勝出。(路透)
大谷翔平收下生涯第4座年度MVP，4次都是全票當選，壓倒性勝出。(路透)

道奇隊二刀流球星大谷翔平今天收下生涯第4座年度MVP，4次都是全票當選，壓倒性勝出。今年在重拾投球的同時，打擊數據依然維持高檔，而團隊也以世界大賽冠軍收尾，大谷說以後當自己引退時，這會是自己回想起來也覺得出色的一年。

大谷過去已經手握3座年度MVP，包括2021以及2023年美聯、2024年國聯，全數都是包辦30張第一名選票，這回又一次完成壯舉，以滿分420分擒獎，擊敗排名第二的費城人隊史瓦柏（Kyle Schwarber），他共拿到23張第二名、5張第三名、1張第四名、1張第五名選票，合計260分，第三名的大都會隊索托（Juan Soto）則是231分。

此外，大谷成為史上第二位生涯拿下4座以上年度MVP的選手，過去唯一一人為邦茲（Barry Bonds），生涯共7奪MVP。此外，連續3年拿下年度MVP也僅是史上第二人，過去只有邦茲在2001到04年辦到過。

大谷從第二次獲選MVP開始，就是史上第一位兩次以上全票選票的選手，如今已將這項「大谷障礙」堆疊到4次。

辦到過去只有邦茲完成的成就，大谷表示，「這是莫大的殊榮。」他也提到另外兩位入圍者，「剛剛出現在螢幕上的索托、史瓦柏，他們今年也有精彩的賽季，我很開心能與這麼優秀的選手同場競爭。」

大谷去年專心打擊，今年6月開始投手出賽，被問到打擊和投球訓練的難度，大谷認為同樣困難，因為對自己來說都是術後復出，「今年是進行手肘韌帶手術後恢復投球的一年，所以這是我主要關注的部分，但去年也做了左肩手術，所以我認為這是比較困難的部分。」

