MLB／道奇上「吉米夜現場」K·赫南德茲憶G7一度絕望躺平

世界新聞網／輯
道奇隊冠軍球員登上「吉米夜現場」暢談世界大賽。（取材自道奇官方Instagram）
剛奪下世界大賽冠軍的洛杉磯道奇隊4日晚登上深夜節目「吉米夜現場」（Jimmy Kimmel Live!），包括史密斯（Will Smith）、Ｋ·赫南德茲（Kiké Hernández）、葛拉斯諾（Tyler Glasnow）、史奈爾（Blake Snell），以及總教練羅伯茲（Dave Roberts），一同回顧了他們的精采賽事。

節目開場，主持人吉米金摩（Jimmy Kimmel）以幽默方式恭賀道奇隊說：「也許明年就是藍鳥球迷的機會吧。」並稱他們「身上還留著香檳的濕氣」。

談到道奇封王遊行，史奈爾坦言，那是他第一次體驗如此盛大的慶典，「連家鄉西雅圖海鷹隊奪冠時都沒這樣熱鬧。」格拉斯諾則透露，整個季後賽光是替親友準備門票，就花了約6萬美元。

節目最高潮莫過於重溫世界大賽第七戰第九局驚險一刻。當多倫多的克萊門特（Ernie Clement）擊出一記深遠飛球時，全場屏息。

Ｋ·赫南德茲分享了當時的內心戲：「滿壘、九局、球一掉就輸。我起跑時反應慢了半拍，腦子閃過整個人生。我已經快到牆前，心想『這是世界大賽，我就算撞牆也要接下來』。結果我減速準備接球，突然像NBA球員被『灌籃』一樣被隊友帕赫斯（Andy Pages）撞到。」

「我倒地那一刻四周變得寂靜，心想：完了，我們輸了。直到帕赫斯拍拍我背說，『你還好嗎？』我只回，『我好不好不重要，你有沒有接到？』他說，『我接到了。』那瞬間我只想大喊：『太好了！』」

這顆精采接殺讓道奇隊進入延長賽。

而談到下季動向，Ｋ·赫南德茲笑說：「我現在是自由球員，不確定會不會回來。如果回來，就衝三連霸；如果去了別的隊，那就祝他們好運。」

總教練羅伯茲特別盛讚投手山本由伸在世界大賽中投出驚人的17局，「我從沒見過這樣的表現。」他笑說，「這樣我們還需要其他投手嗎？」

捕手史密斯則回憶起第3戰的18局馬拉松比賽，「從第13局開始我就抽筋了。」他描述了體能極限的挑戰，並談到那次本壘攻防：「那球實在太驚險了，我現在重播時仍會覺得他們會改判成出局。」

道奇 世界大賽

