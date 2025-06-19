MLB／勇士塞爾差點完封 大都會苦吞5連敗

勇士隊36歲王牌投手塞爾差點投出生涯第4場完封勝。(美聯社)

勇士隊36歲王牌投手塞爾（Chris Sale）18日主宰戰場，對大都會 隊先發8.2局，只差1個出局數就可投出生涯第4場完封勝，率領勇士5：0獲勝，也讓大都會吞下本季最長5連敗。

塞爾用116球完成8.2局任務，只被揮出5支安打、出現1次保送，投出7次三振，超水準表現奪下本季第5勝、生涯第143勝。

勇士開路先鋒亞古納（Ronald Acuna Jr.）首局首打席全壘打，1局下面對大都會先發投手布萊克本（Paul Blackburn）投出第1球，就把91英里伸卡球轟上中外野看台，本季第8轟成致勝一擊。

勇士首局攻下3分奠定勝基，塞爾一路壓制大都會打線，最近連續6場比賽優質先發，9局下最後1個出局數交由伊格列西亞斯（Raisel Iglesias）結束比賽。

塞爾去年首度披上勇士球衣，戰績18勝3敗、防禦率2.38、奪三振225次，成為國聯投手三冠王，也奪下生涯首座塞揚獎，本季出賽15場投出5勝4敗、防禦率2.52。

大都會賽前45勝28敗和小熊隊並列國聯龍頭，輸球後和道奇 並列第2。