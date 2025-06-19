我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「全球百萬美元富豪」美2380萬人居首

矛與盾之爭：美軍鑽地彈如何穿透伊朗深埋地底的核設施？

MLB／勇士塞爾差點完封 大都會苦吞5連敗

記者藍宗標／綜合報導
勇士隊36歲王牌投手塞爾差點投出生涯第4場完封勝。(美聯社)
勇士隊36歲王牌投手塞爾差點投出生涯第4場完封勝。(美聯社)

勇士隊36歲王牌投手塞爾（Chris Sale）18日主宰戰場，對大都會隊先發8.2局，只差1個出局數就可投出生涯第4場完封勝，率領勇士5：0獲勝，也讓大都會吞下本季最長5連敗。

塞爾用116球完成8.2局任務，只被揮出5支安打、出現1次保送，投出7次三振，超水準表現奪下本季第5勝、生涯第143勝。

勇士開路先鋒亞古納（Ronald Acuna Jr.）首局首打席全壘打，1局下面對大都會先發投手布萊克本（Paul Blackburn）投出第1球，就把91英里伸卡球轟上中外野看台，本季第8轟成致勝一擊。

勇士首局攻下3分奠定勝基，塞爾一路壓制大都會打線，最近連續6場比賽優質先發，9局下最後1個出局數交由伊格列西亞斯（Raisel Iglesias）結束比賽。

塞爾去年首度披上勇士球衣，戰績18勝3敗、防禦率2.38、奪三振225次，成為國聯投手三冠王，也奪下生涯首座塞揚獎，本季出賽15場投出5勝4敗、防禦率2.52。

大都會賽前45勝28敗和小熊隊並列國聯龍頭，輸球後和道奇並列第2。

大都會 道奇

上一則

NBA／針灸、電療、高壓氧艙…哈利伯頓求G6上場

下一則

MLB／賈吉近8戰吞17K 洋基本季最長6連敗

延伸閱讀

MLB／大谷翔平連8打數無安打 道奇靠史密斯再見轟豪取5連勝

MLB／大谷翔平連8打數無安打 道奇靠史密斯再見轟豪取5連勝
MLB／洋基中斷連30局掛零還是吞6連敗 賈吉近8戰慘吞17K

MLB／洋基中斷連30局掛零還是吞6連敗 賈吉近8戰慘吞17K
MLB／大谷翔平回歸登板收視率破表 下次登板日有譜

MLB／大谷翔平回歸登板收視率破表 下次登板日有譜
MLB／紐郵形容洋基打線突然AWOL 賈吉嚴重低潮又遭羅利超前全壘打

MLB／紐郵形容洋基打線突然AWOL 賈吉嚴重低潮又遭羅利超前全壘打

熱門新聞

大谷翔平以投手身分復出登板。(路透)

MLB／看大谷翔平登板起雞皮疙瘩 郝西瑟想起贏塞揚獎一刻

2025-06-17 09:18
大谷翔平16日秀出二刀流。（路透）

MLB／大谷不喝水就切換「二刀流」嚇壞隊友 教頭要他球速收斂點

2025-06-17 03:46
太陽隊球星杜蘭特。(路透資料照片)

NBA／杜蘭特被爆將轉戰馬刺待官宣 3球員擬成籌碼

2025-06-10 04:00
瑞典「鳥人」杜普蘭提斯(中)躍過6公尺28，再度超越自己創下的世界紀錄。他在成功後開心地脫掉上衣慶祝。(路透)

「鳥人」杜普蘭提斯躍過6公尺28 第12度破世界紀錄

2025-06-15 16:45
亞歷山大第四節進帳15分，且有11分集中在比賽最後3分鐘，率隊奪勝。(美聯社)

NBA總冠軍戰G4／亞歷山大末節狂飆15分 雷霆再扳平

2025-06-13 23:43
大谷翔平。（美聯社）

MLB／投手大谷回來了 16日先發對教士隊「投個1、2局」

2025-06-15 23:12

超人氣

更多 >
玄彬婚後3年 孫藝真又有「新生命」

玄彬婚後3年 孫藝真又有「新生命」
華爾街日報：美國規模最大企業紛紛裁員

華爾街日報：美國規模最大企業紛紛裁員
川普稅改法案 選這2類退休帳戶可受惠

川普稅改法案 選這2類退休帳戶可受惠
華男街頭狂喊「救命、ICE」被五花大綁暴力押走

華男街頭狂喊「救命、ICE」被五花大綁暴力押走
遲未拍板聯手以色列攻擊伊朗 川普有一最大疑慮

遲未拍板聯手以色列攻擊伊朗 川普有一最大疑慮