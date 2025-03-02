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MLB／「火球男」檢查肩膀恐趕不上開季 洋基春訓已傷兵滿營

體育新聞組／綜合報導
洋基26歲火球男希爾練投時出現肩膀緊繃。(美聯社)
洋基26歲火球男希爾練投時出現肩膀緊繃。(美聯社)

洋基隊總教練布恩（Aaron Boone）受訪時透露，26歲火球男希爾（Luis Gil）練投時出現肩膀緊繃，將進行核磁共振（MRI）檢查，可能趕不上開季。

2023年希爾動完手肘韌帶置換手術（TJ手術），去年歸隊先發29場，戰績15勝7敗，共投了151.2局，狂飆171K，防禦率3.50，奪下美聯新人王。

希爾在牛棚練投時感到肩膀緊繃，將進行核磁共振檢查，布恩表示，「你知道會在某個時間點遇到缺人，希望這對希爾來說不是太嚴重的事，感覺這會花費我們一段時間。」

洋基先發輪值還有柯爾（Gerrit Cole）、弗里德（Max Fried）、洛登（Carlos Rodón）和施密特（Clarke Schmidt）。史卓曼（Marcus Stroman）可能成為遞補人選，華倫（Will Warren）和卡拉斯科（Carlos Carrasco）也是人選之一。

布恩還宣布另一個壞消息，31歲右投布魯貝克（JT Brubaker）日前遭強襲球擊中，導致3根肋骨骨折。布魯貝克去年3月因交易來到洋基，但幾乎都在養傷，只在小聯盟投8場復健賽，總共16.2局，防禦率2.70。

洋基目前傷兵除了希爾外，「怪力男」史丹頓（Giancarlo Stanton）因手肘肌腱炎，可能趕不上開季。牛棚右投埃弗羅斯（Scott Effross）二級腿筋拉傷，預計要缺席一段時間。23歲大物右投漢普頓（Chase Hampton）因尺側副韌帶（UCL）受傷整季報銷。

洋基 華倫

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