MLB／官網點名12位春訓必看投手 佐佐木朗希排第一、大谷列外卡

大聯盟官網記者亞德勒報導12位春訓值得關注的投手，將佐佐木朗希放在第一位。(美聯社)

大聯盟官網點名2025年春訓必看的12位投手，道奇 隊佐佐木朗希 排名第一，以35歲之姿跨出旅美步伐的菅野智之也入列，本季將重拾投球的大谷翔平 沒被遺忘，被放在「外卡」位置。

大聯盟春訓將在近日先從投捕報到展開，官網記者亞德勒（David Adler）報導12位值得關注的投手，將佐佐木朗希放在第一位，文中提到：「當他第一次以道奇身分站上投手丘時，所有目光都會在他身上。」第二名則是海盜隊史肯斯（Paul Skenes）。

作者指出，佐佐木朗希與史肯斯被視為兩位最具話題、媒體關注度最高的投手新秀，佐佐木的天賦不下史肯斯，23歲的佐佐木具備破100哩球速，還擁有地表最好的指叉球之一，不管放在哪一隊，都會是春訓最值得關注的投手。史肯斯則是去年一上大聯盟就掀起炫風，今年已被視為塞揚熱門候選。

菅野智之今年要一圓「美」夢，與金鶯隊簽下一年1300萬美元合約，文中對他的介紹提到，「雖然他已經35歲，但去年才剛拿下生涯第三座中央聯盟年度MVP，繳出15勝3敗、防禦率1.67，也有部分球迷記得他曾在2017年經典賽壓制美國隊，對於想要連三年進入季後賽的金鶯來說，菅野智之會是頗有意思的補強。」

大谷翔平並未在12人名單內，但被列為「外卡」，作者解釋這是因為並不確定他是否會在春訓投球，「但如果他會投，他會和佐佐木、史肯斯一起列在這份名單的最前面。」