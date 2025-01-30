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MLB／送暖洛杉磯打火英雄 大谷翔平捐款到、人也到

記者陳宛晶／綜合報導
大谷翔平與道奇隊友一起現身洛杉磯當地消防局，慰問連日來辛勤對抗野火的消防員。(取材自道奇官方X平台)
大谷翔平與道奇隊友一起現身洛杉磯當地消防局，慰問連日來辛勤對抗野火的消防員。(取材自道奇官方X平台)

洛杉磯受到野火重創，道奇隊日籍球星大谷翔平送暖不落人後，30日與兩位隊友西恩（Emmet Sheehan）、卡斯帕里斯（Ben Casparius）一起現身當地消防局，代表道奇球團捐贈36萬美元。

大谷先前已以個人名義捐出50萬美元援助災民，30日參與球團活動，與兩位隊友一起造訪位於洛杉磯西側的「太平洋斷崖（Pacific Palisades）」的消防局第69分局，感謝打火英雄們不眠不休的付出，大谷翔平代表捐出一紙金額35萬美元的支票，西恩、卡斯帕里斯則送上另一紙1萬美元捐贈。

西恩表示，面對這次難關，對所有受害家庭來說都不是一件容易的事，「但作為一位在洛杉磯打球的職業選手，我們有機會為他們提供幫助，我想所有人都有責任，特別是居住在洛杉磯的人，都應該盡自己所能幫忙。」

該分局長中丸（Eric Nakamaru）感謝道奇給予隊員們的能量，「我們全體都很景仰道奇展現的團隊合作，即便是落後10分，每當看到翔平、弗里曼（Freddie Freeman）、貝茲（Ｍookie Betts）上場，總感覺這場比賽還有機會，就像我們所面對的每個打火夜晚，我們都在對抗機率，面對朝自己竄來的火勢挺身對抗，就像道奇會在第9局所做的事。」

3人的到訪，為消防局帶來些許喘息空間，消防員們開心上前合照，大谷也親自跳上消防車體驗。

道奇 洛杉磯 大谷翔平

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