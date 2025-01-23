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MLB／大谷狂遊說、貝茲約吃冰…眾球星幫道奇得到「令和怪物」

記者蘇志畬／綜合報導
佐佐木朗希還原招募過程。（路透）
佐佐木朗希還原招募過程。（路透）

日本「令和怪物」佐佐木朗希決定挑戰大聯盟後，吸引大聯盟多隊爭取，最終選擇了道奇隊，他在22日的加盟記者會上也透露更多招攬過程，其中不僅大谷翔平積極遊說，貝茲（Mookie Betts）更熱情邀約「一起吃冰淇淋吧」。

23歲的佐佐木朗希在去年12月行使入札，離開日職挑戰美國職棒，道奇在招攬過程中一路挺進到最後階段，在第二次面談時，道奇球團股東古柏（Peter Guber）邀請佐佐木到家中作客，陪伴的還有大谷、貝茲、弗里曼（Freddie Freeman）等人。

佐佐木朗希在記者會上被問到，貝茲等人是否說了什麼印象深刻的話？佐佐木表示，貝茲一直跟自己說，「如果你加入道奇，我們就在亞利桑那春訓時一起去吃美味的冰淇淋吧。」

而洛杉磯時報也透露，大谷與山本由伸曾在12月與佐佐木朗希一同吃飯，而第二次面談時山本無法到場也錄製影片，讓佐佐木能夠提前了解團隊氛圍，加上去年賽季大谷翔平不斷稱讚在道奇球團的體驗，在招募過程中獲得佐佐木朗希的認同。

大谷翔平與佐佐木朗希曾在2023年的世界棒球經典賽並肩作戰，而美國媒體也曾報導，佐佐木朗希正式通知球團要加盟道奇前，大谷就先「暴雷」傳訊息給球團說：「我們得到他了。」

佐佐木朗希也透露，大谷曾透過訊息聯繫自己，佐佐木回覆：「接下來將受到道奇的照顧。」隨後收到了大谷回應：「歡迎加入。」他表示，影響他最終選擇道奇的關鍵是，道奇隊管理階層展現出來的穩定性。

另外，媒體日前揭露，佐佐木朗希向各隊提出一道「家庭作業」要求各隊「診斷他上個球季在日本職棒球速下降的原因，並要求球隊提出應對計畫，確保這件事不會再發生。」

加盟記者會上，佐佐木朗希被問到「家庭作業」背後想法？他表示：「因為做決定的時間有限，這可以幫助我瞭解這麼多支球隊的差異。給他們出作業是一個很好的機會，可以瞭解球隊的想法。」

被問到道奇陣中有大谷翔平、山本由伸等日本好手，是否是他決定加盟道奇的重要因素？

佐佐木朗希表示：「當我在這麼多球隊中考慮時，陣中有沒有日本人對我來說不是優先考慮的因素，但能夠跟大谷翔平與山本由伸這兩位優秀的球員並肩作戰，我非常期待。」

佐佐木朗希有「令和怪物」的外號，被美國媒體譽為大聯盟體系之外的最強投手，22日正式加盟道奇。他在日本職棒4個球季之後挑戰大聯盟，是日本最年輕完全比賽的紀錄保持者。

佐佐木朗希 道奇 日本

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