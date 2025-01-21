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MLB／水手為鈴木一朗引退51號 巨怪強森也曾穿過

記者蘇志畬／即時報導
水手宣布球隊將永久退休51號球衣，8月9日為鈴木一朗舉辦背號引退儀式。（美聯社）
水手宣布球隊將永久退休51號球衣，8月9日為鈴木一朗舉辦背號引退儀式。（美聯社）

美國職棒大聯盟水手隊的51號給了鈴木一朗，隨著美國棒球名人堂宣布鈴木一朗成為新成員，水手也宣布球隊將永久退休51號球衣，8月9日為鈴木一朗舉辦背號引退儀式。

水手過去僅退休小葛瑞菲（Ken Griffey Jr.）24號、馬丁尼茲（Edgar Martinez）11號、羅賓森（Jackie Robinson）42號，鈴木一朗成為第四位成員。

水手主席史丹頓（John Stanton）表示，鈴木一朗一直是水手不可或缺的成員，在2001年加入時為國際球員開展新時代，「他每天展現對棒球的熱愛，以及只有偉大球員才具備的技巧、熱情及準備。」而鈴木一朗退役後也持續擔任特助，為水手指導球員。

美國棒球名人堂宣布鈴木一朗在第一年獲得候選資格，就以99.7%得票率入選。

水手51號歸屬過去曾引起討論，在鈴木一朗之前，這個號碼屬於「巨怪」強森（Randy Johnson），他在水手10年期間貢獻130勝，投了1838.1局、1414次三振，不過2015年強森入選名人堂時，水手隊並未為他舉辦背號退休儀式，而過去大聯盟也有共享退休背號的案例。

鈴木一朗 退休

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