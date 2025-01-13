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MLB／大谷復出帶動「6人輪值」風潮？官網從道奇苦戰178場封王談起

記者藍宗標／即時報導
大聯盟官網12日報導，道奇隊計畫採用6名先發投手輪值，除了不少投手擺脫傷病，也因這就是大谷、山本由伸過去在日本職棒的運作方式，未來有可能成為大聯盟新趨勢；圖為道奇隊選手大谷翔平。(美聯社)
大聯盟官網12日報導，道奇隊計畫採用6名先發投手輪值，除了不少投手擺脫傷病，也因這就是大谷、山本由伸過去在日本職棒的運作方式，未來有可能成為大聯盟新趨勢；圖為道奇隊選手大谷翔平。(美聯社)

道奇隊巨星大谷翔平今年將恢復投打「二刀流」，大聯盟官網12日報導，道奇計畫採用6名先發投手輪值，除了不少投手擺脫傷病，也因這就是大谷、山本由伸過去在日本職棒的運作方式，未來是否會成為趨勢值得觀察。

官網提到，現在先發投手休息5天比休息4天更常見，紅襪、大都會隊可能都會啟用6人輪值，其他球隊就算不是整季，也會在不同的時間點跟進，金鶯、國民、水手、費城人、太空人、天使隊近年已經這樣做了。

2021年首次出現37%先發投手休5天輪值、33%休4天，近兩季分別是41%對33%、42%對32%，官網分析更多休息可讓投手更健康、更有效率，也可減輕牛棚壓力，畢竟現在比賽場次更多。

傳奇球星梅斯（Willie Mays）1954年領軍巨人隊奪下世界大賽冠軍時，只打了158場比賽（154場例行賽、4場世界大賽），從封王那一刻到隔年開幕戰休息193天；道奇去年進行178場比賽（162場例行賽、16場季後賽）才拿到冠軍，投球局數多了155.2局，而且只休139天就要展開新球季。

官網指出，有競爭能力的球隊展望新球季，不只考量162場例行賽，還可能進行4輪季後賽，一旦季後賽各回合都打滿，將會增加22場比賽、接近200局，投手休息時間大大減少，這是過去球團（打完例行賽直接世界大賽）不必擔心的事。

不過就算採用6人輪值，是否全部先發投手都休5天再上也有疑問，一般預料前面人選可能固定休4天，後面視狀況調整天數，可能會是比較彈性的做法；官網分析最大問題是「不少球隊連5名先發球員都找不到，更別說6人」，全休5天的方式短期內不可能，甚至永遠都不會。

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