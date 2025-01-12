MLB／官網預測今年5大先發投手 42歲韋蘭德上榜

韋蘭德新球季轉戰巨人隊。（路透）

巨人隊備戰新球季，簽下擁有3座塞揚獎的41歲老將韋蘭德（Justin Verlander），官網指出，巨人先發投手群去年投球局數是國聯最少，如果想要進軍季後賽 ，先發投手必須更有效率才行。

韋蘭德以1年1500萬美元合約加盟巨人，將是繼老虎、太空人 、大都會 隊後，生涯20年效力的第4支球隊，巨人官網推測他是隊上第3號先發投手。

巨人去年一共動用16名先發投手，合計投778.2局，在大聯盟排名倒數第2，只領先老虎隊的753局，水手隊則以942.2局排名第1。

韋蘭德下個月將滿42歲，生涯262勝在大聯盟史上排名41，也是現役投手最多，接著是薛則（Max Scherzer）216勝、克蕭（Clayton Kershaw）212勝，其他投手都不到200勝，最接近是柯爾（Gerrit Cole）153勝。

巨人去年戰績80勝82敗，在國聯西區排名第4，連續3年未能闖進季後賽，先發投手群投出43勝52敗；官網指出，巨人在自由球員市場爭奪史奈爾（Blake Snell）輸給道奇隊受到打擊，但另一位前塞揚獎得主韋蘭德加入，對球隊會有激勵作用。

官網預測今年5大先發投手依序是韋伯（Logan Webb）、瑞伊（Robbie Ray）、韋蘭德、希克斯（Jordan Hicks）、哈里森（Kyle Harrison），特別提到韋蘭德這位未來名人堂成員，剛剛度過生涯最糟糕的賽季，但巨人相信他仍有能力。

韋蘭德去年在太空人17場先發投出5勝6敗、防禦率5.48，官網指出，他一直受到肩部、頸部傷病困擾，不過離生涯第3座塞揚獎只有兩季（2022年），球團評估他可以幫助指導隊上年輕先發投手。