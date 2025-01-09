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MLB／索托簽肥約 「美國隊長」萊特力挺：完成我未能實現的冠軍夢

記者藍宗標／即時報導
索托下季加盟紐約大都會隊。（路透）
索托下季加盟紐約大都會隊。（路透）

大都會隊去年在國聯冠軍戰不敵道奇隊，挑戰隊史第3座世界大賽冠軍失利，上個月在自由球員市場簽下26歲球星索托（Juan Soto），15年合約總值7億6500萬美元寫下空前紀錄，大都會退役名將萊特（David Wright）說：「球團的求勝意願令人難以置信。」

擁有「美國隊長」封號的萊特，大聯盟生涯14年都在大都會，繳出打擊率2成96、全壘打242支、打點970分的成績，歷經2006、2015年季後賽未能奪下世界大賽冠軍，力挺索托完成自己未能實現的夢想。

大都會已經正式宣布，7月20日在紐約主場對紅人隊之戰，將舉行萊特的5號球衣退休儀式，成為隊史第10個引退的背號。

大都會1962年成軍，只在1969、1986年贏得世界大賽冠軍，現任老闆科恩（Steve Cohen）接手球團第5年，砸錢功力無人能敵，萊特說：「我喜歡這種不惜一切代價，就是想要贏得勝利的心態，一定會獲得這座城市和球迷的喜愛，大都會現在目標不只一座冠軍，而是多拿幾座。」

另外，30歲重砲阿隆索（Pete Alonso）在大都會待了6年後，進入自由球員市場，萊特也提出一些建議，還引用基特（Derek Jeter）和瓊斯（Chipper Jones）生涯完全沒有離開洋基、勇士隊的例子。

萊特說：「當你被選中、成長，效力給你第一次機會的球隊，這種感覺就是不同，每天晚上穿上這件球衣會得到更多，也許是更多的自豪感。」

大都會 世界大賽 勇士

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