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MLB／大谷翔平從2棒打到1棒 羅伯茲透露貝茲說了什麼

記者蘇志畬／即時報導
道奇球星大谷翔平。（美聯社）
道奇球星大谷翔平。（美聯社）

美職道奇隊總教練羅伯茲（Dave Roberts）與日職火腿隊首席棒球總管栗山英樹對談，在「體育報知」報導中，兩人談論到陣中擁有大谷翔平、貝茲（Mookie Betts）、弗里曼（Freddie Freeman）的難題，好在對於打序選手們都很有共識。

隨著大谷翔平的加入，道奇如何安排3位MVP的打序成為焦點，栗山英樹也好奇前兩棒打序如何安排？2023年是貝茲打第1棒、弗里曼，羅伯茲透露，2024年他將三位選手一起叫進辦公室，進行了四人對談。

羅伯茲表示，自己想先了解球員的看法，而當時貝茲表示想打第1或第2棒，大谷則說「我都可以」，弗里曼則不想打第1棒，因此開季排出貝茲第1棒、大谷第2棒、弗里曼第3棒的打序。

然而栗山英樹也好奇，在6月貝茲受傷缺陣時，大谷翔平扛起第1棒，到8月貝茲傷癒復出後卻未回到原本的1棒。

羅伯茲表示，當時自己問大谷是否想打第1棒，得到肯定的答覆，而大谷也開始狂轟全壘打，而貝茲在即將歸隊前也來詢問自己會打第1或第2棒？羅伯茲反問：「你覺得呢？」貝茲說：「我打第2棒。」由球員自己選擇了答案，羅伯茲認為真的很感謝他們。

羅伯茲也指出，貝茲打第2棒後，打序形成「左、右、左」的安排，對方即使派出左投面對大谷，也需要對決後面右打的貝茲，「這對我們很有利，而我也希望大谷在每場比賽有5次的打擊機會。」

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