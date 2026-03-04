NBA／詹皇暴扣秀 第4節海嘯攻勢逆轉鵜鶘 湖人主場3連勝

我的頻道

記者曾思儒／即時報導
詹姆斯上半場頻頻上演暴扣美技。（路透）
湖人隊3日面對西區後段班的鵜鶘隊，第四節一度陷入8分落後，但當家球星唐西奇（Luka Doncic）、「小皇帝」詹姆斯（LeBron James）聯手打出24：7的逆轉攻勢，在主場以110：101奪下3連勝。

詹姆斯上半場頻頻上演暴扣美技，和史馬特合作演出空中接力灌籃後又個人連拿9分，加上助攻給艾頓空中接力灌籃，助隊打出一波11：0猛攻，從31：35落後到7分超前；不過唐西奇節末被吹技術犯規，讓鵜鶘一度追到1分差，半場打完也以51：54緊咬比數。

第三節詹姆斯和史馬特的兩人快攻讓他再秀大鵬展翅暴扣，但鵜鶘也有墨菲（Trey Murphy III）在快攻時秀出大車輪灌籃，他單節10分助隊打出27：22的單節攻勢，三節打完反以78：76超前比分。

鵜鶘第四節在威廉森「3分打」得手後將領先擴大到94：86，不過湖人在海斯（Jaxson Hayes）灌籃吹響反攻號角，里夫斯飆進超前三分彈後唐西奇追加進球，湖人一波12：0攻勢要回領先，不過最後3分多鐘里夫斯（Austin Reaves）賞威廉森（Zion Williamson）火鍋時打到右手，暫停時不斷甩動右手腕。

里夫斯暫停後仍在球場，湖人更在詹姆斯快攻得手後將攻勢擴大到14：0；鵜鶘在威廉森連拿4分下追到98：100，但唐西奇2罰俱中後又擋下威廉森，回頭立刻助攻給史馬特投進底角三分彈，一波19：4攻勢讓鵜鶘再喊出暫停；鵜鶘追分時刻威廉森又被賞火鍋，唐西奇再追加底定勝負的三分彈，最終湖人就以110：101奪下3連勝。

湖人最後7分多鐘打出24：7的海嘯攻勢逆轉，全場攻下27分、10籃板、7助攻的唐西奇扮演關鍵角色，詹姆斯也有21分、7籃板、7助攻，里夫斯15分、8籃板。

威廉森攻下鵜鶘最高的24分，但第四節關鍵時刻被連賞火鍋；墨菲21分、8籃板，球隊4連勝後吞下2連敗。

湖人 唐西奇

