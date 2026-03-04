NBA／麥肯再扮板凳暴徒 雷霆少了SGA照贏公牛收3連勝

雷霆替補上陣的麥肯（左）攻下20分表現最佳，讓因傷缺陣的SGA(右)場邊開心看球。 (美聯社)

儘管剛復出的球隊一哥亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）再度因傷缺陣，但雷霆隊在今天作客公牛隊主場的賽事中，在第四節最後3分半鐘領先對手達到18分，儘管公牛最後發起一波12：0的反撲，但為時已晚，最終雷霆就以116：108收下3連勝。

雷霆近期在傷兵陸續回歸後過去兩戰連勝金塊與獨行俠，不過在今天與公牛之戰，包括亞歷山大、哈爾特斯坦（Isaiah Hartenstein）又再度出缺陣，這也讓雷霆在上半場陷入苦戰，僅以1分差距領先公牛，其中雷霆喬伊（Isaiah Joe）與公牛亞布塞萊（Guerschon Yabusele）各拿下15分。

不過易籃後雷霆突然發力，單節打出32：22的攻勢，反觀公牛卻在該節傷了大將布澤利斯（Matas Buzelis），他在一次進攻過程中不慎扭傷腳踝，提前退出比賽，這也讓雷霆把握住機會將比分差距持續擴大，甚至在第四節最後3分半鐘時已取得18分領先。

儘管公牛接下來由塞克斯頓（Collin Sexton）帶動起一波12：0的反撲，在比賽最後1分鐘追到6分差距，但雷霆華勒斯（Cason Wallace）與威廉斯（Jaylin Williams）連續4罰命中，仍是幫助雷霆以8分差距帶走勝利，收下3連勝。

雷霆今天以替補上陣的麥肯（Jared McCain）攻下20分表現最佳，這也是他季中被送到雷霆後，第三度單場得分在20分以上，出賽10場有8場得分上雙位數，成為球隊最為倚重的板凳得分好手，至於公牛得分最高的同樣是從板凳出發的塞克斯頓拿下20分，面對老東家的吉迪（Josh Giddey）則有14分、10助攻、9籃板的準大三元演出。