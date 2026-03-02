我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

伊朗戰火引爆全球震盪 美股卻抗跌？3大關鍵因素

華母助自閉症兒獲飛行執照 遇空中險情也不放棄

NBA／楊恩還未復出就遭驅逐出場 火箭4人狂飆103分輕取巫師

記者劉肇育／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
火箭123：118擊敗巫師。(路透)
火箭123：118擊敗巫師。(路透)

火箭隊在2日作客巫師隊主場的賽事中，雙方在第三節爆發衝突事件，導致出手推人的火箭伊森（Tari Eason）以及本周才準備復出的楊恩（Trae Young）雙雙遭到驅逐出場，但最終火箭仍是在杜蘭特（Kevin Durant）、森根（Alperen Sengun）等4人合力砍下103分下，以123：118擊敗巫師。

巫師2日在主場出戰火箭賽前，傳出今年季中交易案才加入的明星後衛楊恩，有望在本周復出，不過在巫師還未有過任何出賽紀錄的楊恩，2日在未登錄的情況下卻先領到轉隊後的首次「驅逐出場」。

巫師與火箭之戰進行到第三節剩下3分多鐘時，火箭伊森先是在進攻時出手推倒沃金斯（Jamir Watkins），儘管裁判第一時間並未響哨，但隨後又在防守時再次出手推了沃金斯，裁判響哨後也一次賞給伊森兩次技術返歸遭到驅逐出場，至於穿著便服在場邊觀戰的楊恩，則是因為不滿裁判判決，一度走進場內抗議，同樣遭到驅逐出場，留下轉戰巫師後的第一項紀錄。

而作客的火箭2日仍是展現凶猛進攻火力，先發五人中，除了遭到驅逐出場的伊森僅拿下9分外，包括杜蘭特攻下30分、7籃板，森根32分、13籃板，湯普森（Amen Thompson）22分、12籃板，以及近況火熱的謝普得（Reed Sheppard）也有19分、10助攻、7籃板演出，四人攜手攻下103分，幫助火箭在第四節擋下巫師反撲，最終以5分差距賞給巫師5連敗。

世報陪您半世紀

上一則

NBA／字母哥回歸繳雙10 公鹿27分慘輸綠衫軍吞3連敗

延伸閱讀

NBA／養傷超過2個月 楊恩將迎巫師處女秀 上場有時間限制

NBA／養傷超過2個月 楊恩將迎巫師處女秀 上場有時間限制
NBA／湖人三巨頭聯手 28分大勝勇士止3連敗

NBA／湖人三巨頭聯手 28分大勝勇士止3連敗
NBA／MVP對決氣氛火爆 亞歷山大36分壓倒約柯奇大三元

NBA／MVP對決氣氛火爆 亞歷山大36分壓倒約柯奇大三元
NBA／唐西奇41分白忙不敵太陽 湖人連2場遭準絕殺

NBA／唐西奇41分白忙不敵太陽 湖人連2場遭準絕殺

熱門新聞

史上最年輕的美國花式滑冰錦標賽女子單人冠軍劉美賢（左，Alysa Liu）和父親劉俊（右）感情很好。（本報檔案照）

劉美賢之父「最窮的律師」：放養的冠軍 不被成績定義

2026-02-27 16:12
米蘭冬奧落幕，花式滑冰雙人組合「璃來龍」三浦璃來與木原龍一25日下午出席日本外國特派員協會記者會，木原講述時，璃來一直專注地看著他，展現兩人深厚情誼。(中央社)

花滑組合「璃來龍」被問兩人關係：交由大家自由想像

2026-02-25 09:20
美國男子冰球隊奪下睽違46年的金牌，球員邀請已故隊友強尼．古卓的兩名幼子上場合照。（路透）

冬奧／美國冰球奪金 為何高舉13號球衣 這兩個小孩是誰？

2026-02-23 22:55
劉美賢在長曲拿下個人最佳分數，總分226.79也是生涯新高。這是她協助美國隊奪得團體賽金牌後在米蘭拿下的第2面金牌，終結美國20年奧運花滑女單獎牌荒。(新華社)

冬奧／劉美賢花滑奪金 父親堅守價值拒中國金錢招攬

2026-02-24 17:40
火箭隊球星杜蘭特日前透露有意願參加兩年後的洛杉磯奧運。(路透)

NBA／杜蘭特想打洛杉磯奧運 美國隊總教練回應了

2026-02-28 21:26
米蘭冬奧谷愛凌以一金二銀作收，成績依然亮眼。（美聯社）

冬奧／谷愛凌奪本屆首金 創自由滑雪獎牌紀錄…聞外婆逝世落淚

2026-02-23 01:30

超人氣

更多 >
冬奧花滑金牌劉美賢受訪時說mog了 什麼意思？

冬奧花滑金牌劉美賢受訪時說mog了 什麼意思？
伊朗裔記者要曼達尼住嘴：別再跟我們說教什麼是和平

伊朗裔記者要曼達尼住嘴：別再跟我們說教什麼是和平
日子難過 如今美國人最常見5省錢習慣

日子難過 如今美國人最常見5省錢習慣
美、以攻伊 跌破一眾「中國專家」眼鏡…反著聽就對了？

美、以攻伊 跌破一眾「中國專家」眼鏡…反著聽就對了？
雲南男「一次」就染愛滋 因對方太帥…忍不住、沒戴套

雲南男「一次」就染愛滋 因對方太帥…忍不住、沒戴套