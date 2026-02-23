我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普國情咨文演說前 民調不滿意度達60% 演說重點搶先曝光

美國冰球奪金 為何高舉13號球衣 這兩個小孩是誰？

NBA／溫班亞瑪完成對聯盟29隊阻攻紀錄 馬刺退活塞拉出9連勝

記者劉肇育／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
馬刺溫班亞瑪。（美聯社）
馬刺溫班亞瑪。（美聯社）

聯盟戰績排名第2、3名的活塞與馬刺隊23日進行本季首度交手，上半場展開激烈拉鋸戰，馬刺先發五虎火力全開，瓦賽爾（Devin Vassell）全場三分球11投7中拿下28分，溫班亞瑪（Victor Wembanyama）也有21分、17籃板、6阻攻的全能演出，幫助馬刺以114：103拉出一波9連勝。

馬刺過去8場比賽陸續擊敗雷霆、湖人、勇士隊，成為聯盟近期狀況最火熱的球隊，戰績也逐漸追上排名在前兩位的東、西區龍頭活塞與雷霆隊。

馬刺本季4度（包含NBA盃四強賽）擊敗雷霆後，23日首度與活塞交手，上半場雙方就不斷擦出火花，包括第2節剩下3分多鐘時，活塞一哥康寧漢（Cade Cunningham）與卡瑟爾（Stephon Castle）爆發推擠衝突，還導致強森（Keldon Johnson）與杜倫（Jalen Duren）雙雙吞下技術犯規，馬刺打完上半場靠著瓦賽爾投進5記三分球，以2分領先活塞。

易籃後，馬刺團隊火力持續加溫，包括第4節初在溫班亞瑪領軍下打出一波7：0攻勢拉開差距，加上瓦賽爾持續在外圍開砲，最終11分差拿下9連勝，並中斷活塞近期6連勝。

溫班亞瑪完成生涯對戰聯盟其他29隊都送出阻攻紀錄，且僅花160場；活塞則以杜倫攻下25分、14籃板最佳，康寧漢拿下16分、10助攻，但他全場出手26次僅命中5球。

世報陪您半世紀

馬刺 湖人 NBA

上一則

冬奧／美國冰球奪金 為何高舉13號球衣 這兩個小孩是誰？

延伸閱讀

NBA／馬刺21歲新秀40分大三元 與名人堂球星羅賓森並列

NBA／馬刺21歲新秀40分大三元 與名人堂球星羅賓森並列
NBA／活塞總裁坦承放棄大交易 仍輕取尼克穩居東區龍頭

NBA／活塞總裁坦承放棄大交易 仍輕取尼克穩居東區龍頭
梵克雅寶二度贊助紐約當代舞蹈節 16場演出別錯過

梵克雅寶二度贊助紐約當代舞蹈節 16場演出別錯過
NBA／血洗籃網53分 活塞寫隊史新猷

NBA／血洗籃網53分 活塞寫隊史新猷

熱門新聞

劉美賢獲得米蘭冬奧女子花滑冠軍。（美聯社）

冬奧╱劉美賢突破日名將夾擊 美24年來首奪女子花滑金牌

2026-02-19 17:36
劉美賢的挑染造型，堪稱冬奧時尚女王。（歐新社）

冬奧／劉美賢第2金入手 頭髮染一圈又一圈是「想要變成樹」

2026-02-20 01:00
當地時間2月20日，米蘭-科爾蒂納冬奧會自由式滑雪男子U型場地技巧預賽在意大利利維尼奧舉行，中國選手盛海鵬在比賽中。（新華社）

冬奧╱比賽驚見手機飛出…滑雪賽為啥非得帶手機？

2026-02-20 14:12
2月20日，王心迪與妻子徐夢桃（左）在決賽間隙。（新華社）

冬奧╱同一項目夫妻分獲男、女冠軍「電影都不敢這麼演」

2026-02-20 13:17
中國選手谷愛凌。（歐新社）

因選擇代表中國隊 谷愛凌稱在史丹福遭「人身攻擊」

2026-02-18 10:06
中國選手谷愛凌（右）在頒獎儀式後擁抱母親谷燕。（新華社）

谷愛凌奪金後得知外婆逝世噩耗 哽咽：我昨晚還夢到了她

2026-02-22 09:58

超人氣

更多 >
大年初七被稱為「人日」 今天3不做「不富也安康」

大年初七被稱為「人日」 今天3不做「不富也安康」
從空姐到老闆 楊國珍與世報一場奇遇 在美國打造豆腐王國

從空姐到老闆 楊國珍與世報一場奇遇 在美國打造豆腐王國
賀劉美賢摘金 屋崙冰淇淋店送她終身免費吃

賀劉美賢摘金 屋崙冰淇淋店送她終身免費吃
道瓊一度重摔逾800點 關稅動盪和AI焦慮蔓延

道瓊一度重摔逾800點 關稅動盪和AI焦慮蔓延
年輕華男靠這些招數 詐騙數百萬美元

年輕華男靠這些招數 詐騙數百萬美元