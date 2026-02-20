NBA／金塊穆雷0.9秒追平罰球失手 快艇驚險守護主場

快艇隊球星馬瑟倫19日轟下38分。（路透）

快艇 隊是今年明星賽的東道主，19日明星賽後的第一場比賽就和金塊隊激戰到最後一刻，快艇靠著馬瑟倫（Bennedict Mathurin）替補轟下38分高檔演出，加上金塊當家後衛穆雷（Jamal Murray）最後0.9秒追平罰球失手，驚險以115：114留下勝利。

金塊19日最多取得10分優勢，半場打完也握有52：45領先，但快艇第三節打出33：25的逆轉攻勢，反帶著1分領先進入決勝節。

第四節戰況拉鋸，快艇一度握有107：102領先，但金塊靠當家球星約柯奇（Nikola Jokic）連拿5分追平戰局，不過快艇在馬瑟倫投進超前罰球後，約柯奇試圖的追平一擊被洛培茲（Brook Lopez）封掉，洛培茲讀秒階段還找到空檔暴扣得手，讓快艇最後13秒握有113：109領先。

穆雷最後9秒飆進三分球讓金塊保有一線生機，金塊犯規戰術讓馬瑟倫上罰球線後，穆雷最後0.9秒的外線出手又吸引瓊斯（Derrick Jones Jr.）犯規，但穆雷前兩罰雖空心破網，關鍵的第三罰卻彈框而出，讓金塊以1分差錯過延長戰線機會。

從溜馬隊被交易到快艇的馬瑟倫19日繳出轉隊後的代表作，全場22投12中加上13罰12中，轟下本季新高38分，雷納德（Kawhi Leonard）和瓊斯也各有23分和22分；金塊以約柯奇22分、17籃板、6助攻最佳但也出現全場最高的6失誤，穆雷20分、8籃板、8助攻，布朗（Bruce Brown）板凳出發貢獻19分。