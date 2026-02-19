NBA／明星賽後右膝仍痛 柯瑞至少再休5場

柯瑞。(美聯社)

NBA今天重燃戰火，勇士隊卻沒能迎接當家球星柯瑞 （Stephen Curry）回歸，他右膝「跑者膝」的狀態將在10天後重新評估，代表至少會再缺席5場比賽。

消息人士指出，柯瑞近24小時有再進行一次MRI檢查，結果顯示一切正常，但他仍感到疼痛和腫脹，因此還無法回歸賽場。

明星周休息前，勇士教頭柯爾（Steve Kerr）曾樂觀表示，柯瑞的右膝疼痛和腫脹會逐漸消失，有機會下半季回到球場，但柯瑞昨天回到訓練場時告訴團隊，每次個人訓練後，膝蓋都出現疼痛加劇的情形，感覺身體還沒準備好參加實戰對抗訓練。

「他還沒達到需要的樣子，很遺憾。」柯爾說。

明星賽前柯瑞已經連續缺席5場比賽，明星賽也無法與會，這次傷勢出現在上月24日在明尼蘇達個人訓練時，診斷結果是俗稱「跑者膝」的髕骨股骨疼痛症候群（Patellofemoral Pain Syndrome），柯瑞月初受訪提到膝蓋狀況「朝正確方向進展」，但也無法說出明確回歸時間點。

「你要努力消除所有發炎和疼痛，我們仍要監測和控制病情，如果我過早復出，傷勢可能會復發。」柯瑞說。