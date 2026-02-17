NBA／不滿聯盟對擺爛球隊祭重罰 庫班：這是在為下賽季準備

我的頻道

記者劉肇育／即時報導
獨行俠前老闆、現任股東的庫班。(路透)
獨行俠前老闆、現任股東的庫班。(路透)

NBA聯盟在近期針對爵士與溜馬「擺爛」爭選秀順位一事開罰，引發各界的一輪，不過身為獨行俠前老闆、現任股東的庫班（Mark Cuban）在今天卻公開批評聯盟做法，認為聯盟應該要更透明的處理或是放寬球隊「擺爛」的狀況，且與其擔心球隊「擺爛」，更應該解決入場票價過高讓球迷無法入場的問題。

NBA近年來為了避免球隊在賽季中「擺爛」以爭取在選秀會中獲得更高機率取得高順位選秀權，頻頻對於違規讓健康球員輪休的狀況進行開罰，包括日前就對爵士和溜馬分別開出50萬美元與10萬美元的罰單，甚至聯盟主席席佛（Adam Silver）也在明星周期間公開承認，本季球隊擺爛的狀況是前所未見，讓聯盟正在思考補救措施，包括剝奪選秀權，來阻止這個現象。

但這也讓過去在持有獨行俠經營權時，也曾因為球隊「擺爛」而遭到聯盟罰款過60萬美元的現任獨行俠股東庫班表示不滿，認為聯盟在對於「擺爛」球隊的懲處上是不夠透明的，「NBA最惡劣的做法就是，即使你明知故犯，也不向球迷說謊，但仍會遭到罰款，甚是還會被威脅要剝奪你的選秀權。」

庫班指出，一支球隊選擇「擺爛」有時候是間接向球迷證明球隊已經在為下個賽季，甚至是未來衝擊冠軍做準備，包括過去獨行俠也曾為了獲得更高選秀權而做出取捨，「我們並不是經常擺爛，2023年時有過幾次，但每次我們擺爛時球迷都很振奮，因為這讓我們更有機會提升，最終我們透過向上交易選秀權獲得唐西奇（Luka Doncic），並提升了球隊的實力。但最終我們也遭到罰款，這簡直是個笑話。」

庫班強調，聯盟與其對「擺爛」球隊祭出重罰，不如更專注在如何降低票價為球迷創造進場體驗，「我剛進入聯盟的時候，他們以為自己是在做籃球生意，其實並不是，他們是在為球迷創造體驗。你知道誰最不在乎球隊擺爛嗎？就是那些負擔不起帶三個孩子去看比賽，也買不起孩子們最喜歡球衣的家長，聯盟更該擔心的是票價過高球迷無法入場，而不是擺爛。因為很少人能記住上次觀看或到場的比賽比分，以及誰完成灌籃，他們記得的是和誰一起進場看球，這就是讓觀賽體驗變得特別的原因。」

NBA 罰單 唐西奇

