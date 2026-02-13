NBA名人賽 林書豪轟致勝「8分球」助字母哥隊獲勝

NBA名人賽邀請林書豪（前右）在內等退役球星與明星藝人參與，結果他以罕見的8分球為白隊奠定勝利基礎。（美聯社）

今年NBA 名人賽邀請林書豪 在內等退役球星與明星藝人參與，結果他以罕見的8分球為白隊奠定勝利基礎。這場別開生面的比賽，中場還穿插韓團CORTIS的演出。

NBA明星賽中的名人賽（All-Star Celebrity Game）向來趣味橫生，林書豪所屬的白隊由「字母哥」安特托昆博（Giannis Antetokounmpo）三兄弟，加上道奇名將貝茲（Mookie Betts）領軍，最後是以65：58擊敗對手藍隊。

林書豪在比賽還剩2分多鐘時投進一顆難得一見的8分球，官網特別將影片放在主頁。名人賽在一般3分線之外還特別設置了更遠的4分線，林書豪這球又是在「雙倍時間」投進，所以光這1球林書豪就刷了罕見的8分，也讓白隊拿下最後勝利。

這場眾星雲集的比賽，藍白雙方參戰的還有球風華麗的前球星「白巧克力」威廉斯（Jason Williams）、獨家不斷的名記者查蘭尼亞（Shams Charania）、巴西傳奇足球名將卡富（Marcos Cafu）、奧運短跑金牌名將狄葛拉斯（Andre De Grasse），主演漫威（Marvel）首部華人超級英雄電影「尚氣與十環傳奇」的劉思慕（Simu Liu）等人。