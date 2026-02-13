NBA／差點害詹姆斯無緣最老大三元紀錄 里夫斯：全隊都在吼我

我的頻道

記者劉肇育／即時報導
詹姆斯在12日原有機會更早就拿下「大三元」，不過卻遭到隊友里夫斯（左）「攔胡」提前抓下籃板。（路透）
湖人隊詹姆斯（LeBron James）12日在與獨行俠隊之戰，於唐西奇（Luka Doncic）缺陣的情況下單場猛轟28分、12助攻、10籃板「大三元」，以41歲又45天改寫「郵差」馬龍（Karl Malone）所保持的40歲又127天紀錄，成為聯盟最老「大三元」締造者，賽後詹姆斯也直言，能在生涯晚期有這樣的成就，讓他感到更加珍惜。

前一次拿下「大三元」已經是去年2月初的詹姆斯，12日在與獨行俠之戰的比賽最後2分06秒抓下個人第10記籃板後，暌違一年再度寫下大三元紀錄，也是他生涯的第123次，不過這一次也讓他超越馬龍，成為聯盟「大三元」最年長紀錄保持人，且兩人的紀錄都是在身穿湖人戰砲時所創下。

談到這次紀錄，詹姆斯賽後說：「我想，在職業生涯的晚期，我更加珍惜這樣的時刻，也更明白自己所處的位置，你會更加珍惜這一次。我認為這代表一個很酷的意義，說明你可以在比賽的三個方面都產生影響力，籃板、助攻顯然都是我喜歡的，我希望讓隊友能夠參與進來，這在我職業生涯中一直都是我最喜歡的事情。當然把球投進籃框也是比賽的一部分，所以我認為，能夠在三個方面都發揮作用，真的很酷。」

事實上，詹姆斯在12日原有機會更早就拿下「大三元」，不過卻遭到隊友里夫斯（Austin Reaves）「攔胡」提前抓下籃板，這也讓里夫斯笑稱遭到隊友斥責，「全隊都在對我吼，比賽期間我沒什麼注意到數據，但當我回到板凳席時大家都提醒了我，詹姆斯沒說什麼，但其他人幫他說話了，我也馬上跟他說『這是我的錯』。」

湖人 馬龍 唐西奇

