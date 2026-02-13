我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普擬放寬部分鋼鋁製品關稅救民調 官員也嫌執行起來太麻煩

美軍第二艘航艦開赴中東 川普稱美伊談判約一個月見真章

NBA／搶狀元搶太凶 聯盟分別開罰爵士50萬、溜馬10萬元

記者劉肇育／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
溜馬3日出戰爵士的比賽中，讓席亞康（圖）以及兩名先發球員缺陣。（路透）
溜馬3日出戰爵士的比賽中，讓席亞康（圖）以及兩名先發球員缺陣。（路透）

NBA聯盟在12日針對爵士隊與溜馬隊在日前讓健康球員輪休，以損害聯盟誠信行為為由，開罰50萬美元與10萬美元，NBA主席席佛（Adam Silver）更公開表示，這種將選秀順位置於勝利之上、公然破壞聯盟競技根基的動作，將是未來聯盟希望全面根除的。

本賽季戰績在聯盟後段班的爵士與溜馬，在目前與附加賽球隊勝差都在9場以上的情況下，要想要爭奪附加賽資格幾乎已經是難上加難，這也讓不少球隊被認為已經開始「爭奪」今年選秀會狀元籤。

其中目前排名在西區倒數第3名的爵士，在日前出戰魔術隊與熱火隊的比賽中，就發生讓馬卡南（Lauri Markkanen）、傑克森（Jaren Jackson Jr.）兩位明星球員在第四節兩隊間差距仍不大的情況下下場，且未再登場的狀況，成為聯盟12日開罰的主因。

聯盟指出，儘管這些球員原本可以繼續比賽，但球隊卻讓他們缺席，而且比賽結果也因此變得撲朔迷離，而這兩場比賽爵士最終遭到魔術逆轉，但卻擊敗熱火，這也讓爵士老闆史密斯（Ryan Smith）在社群上發文表示不解，「我們在對熱火的比賽贏球卻要被罰款？這說得通？」

同樣溜馬也在美國時間3日出戰爵士的比賽中，讓席亞康（Pascal Siakam）以及兩名先發球員缺陣，且三人都是在符合醫療標準可上場，或是減少出賽時間的情況下，最終溜馬卻選擇讓三人缺陣，讓聯盟決定開罰。

世界日報 陪您半世紀

NBA

上一則

NBA／41歲又45天詹姆斯寫最老大三元紀錄 率湖人打趴傷病獨行俠

下一則

NBA／「我就是能上罰球線」韋德正面回擊2006總冠軍賽爭議

延伸閱讀

NBA／「根本不在乎明星賽」杜蘭特開噴唐西奇、約柯奇比賽態度

NBA／「根本不在乎明星賽」杜蘭特開噴唐西奇、約柯奇比賽態度
NBA／交易大限前3天換3東家 公鹿小將傑恩繳全能數據打爆前東家雷霆

NBA／交易大限前3天換3東家 公鹿小將傑恩繳全能數據打爆前東家雷霆
NBA／爵士被點名擺爛太難看 賞「真弱」國王14連敗平隊史紀錄

NBA／爵士被點名擺爛太難看 賞「真弱」國王14連敗平隊史紀錄
NBA／將史上最強球隊逼到最後關頭 前勇士冠軍前鋒：詹皇是GOAT

NBA／將史上最強球隊逼到最後關頭 前勇士冠軍前鋒：詹皇是GOAT

熱門新聞

加拿大選手希扎斯8日在女單自由滑比賽中。（中新社）

冬奧╱在羅密歐與朱麗葉的故鄉「梁祝」再度感動全場

2026-02-10 14:25
美中混血運動員谷愛凌日前批評美國總統川普的言論引發網友反彈。(歐新社)

谷愛凌批川普 前NBA球星反酸「披中國戰袍的叛徒」

2026-02-11 11:20
美國花式滑冰女將格倫（Amber Glenn）剛隨隊奪下米蘭冬季奧運花式滑冰團體賽金牌，但因發表政治和LGBTQ+社群言論而引發爭議。美聯社

美花滑女將冬奧奪金 因政治與音樂版權議題陷爭議

2026-02-09 10:50
2月9日，瑞士選手瑪蒂爾德·格雷莫德在米蘭冬奧會自由式滑雪女子坡面障礙技巧決賽中。她獲得冠軍。（新華社）

冬奧╱戰勝谷愛凌的瑞士選手 身上有神秘「東方印記」

2026-02-09 14:41
谷愛凌在米蘭的比賽服，靈感來自中國青花瓷。（美聯社）

冬奧／谷愛凌藍白比賽服「繡著龍」靈感來自中國青花瓷

2026-02-07 19:17
隋文靜6日在比賽中摔倒。（美聯社）

中國雙人花滑衛冕冠軍首秀失誤 隋文靜落淚自責

2026-02-06 14:55

超人氣

更多 >
華人區超市「天降」百元鈔票 員工撿起後不適 原因是

華人區超市「天降」百元鈔票 員工撿起後不適 原因是
賓州28歲華女遭男友性侵報警 隔天被槍殺

賓州28歲華女遭男友性侵報警 隔天被槍殺
過了今年4月 加州賭場恐玩不到21點與所有牌局

過了今年4月 加州賭場恐玩不到21點與所有牌局
洛杉磯港式茶樓吃哪一家？食評家口袋名單有5家

洛杉磯港式茶樓吃哪一家？食評家口袋名單有5家
明州ICE掃蕩非法移民行動結束 霍曼說明原因

明州ICE掃蕩非法移民行動結束 霍曼說明原因