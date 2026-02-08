我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台灣奶茶店進駐南加 顧客大排場龍等2小時只為嘗鮮

黎智英案判刑 有期徒刑20年

NBA／布朗森轟32分 尼克斷綠衫軍5連勝

記者曾思儒／即時報導
尼克隊球星布朗森8日攻下全場最高31分。(美聯社)
尼克隊球星布朗森8日攻下全場最高31分。(美聯社)

近況正好的塞爾蒂克隊今天主場面對尼克隊卻幾乎落後全場，下半場合計只拿36分，讓尼克以111：89踢館成功，中斷「綠衫軍」5連勝。

塞爾蒂克團隊手感冰冷，三分球41投僅7中，團隊命中率也僅3成7，儘管第二節打出29：25的單節比分，半場打完還能以53：60咬住比分，但第三節僅拿15分，被尼克打出一波20：7攻勢拉開差距。

尼克全隊有6人得分達到兩位數，當家球星布朗森（Jalen Brunson）攻下全場最高31分，其中19分集中在上半場；哈特（Josh Hart）19分，唐斯（Karl-Anthony Towns）也繳出11分、10籃板「雙10」成績。尼克只有第一節初嚐過落後滋味，最多落後分數也只有2分，團隊以45投14中的外線火力轟下綠衫軍。

布朗（Jaylen Brown）攻下塞爾蒂克最高的26分，懷特（Derrick White）19分，頂替豪瑟（Sam Hauser）先發的謝爾曼（Baylor Scheierman）貢獻10分、13籃板和5助攻。

塞爾蒂克原本領先尼克1場勝差，今天輸球後兩隊戰績同為34勝19敗同居東區第二，勝場差也完全歸零。兩隊下度碰頭要到4月9日，換尼克作東。

上一則

NBA／里拉德回來了 三分球大賽挑戰第3冠

下一則

NBA／SGA因傷無緣明星賽 森根補進世界隊寫土耳其紀錄

延伸閱讀

場邊人語／活塞大勝 尼克苦撐

場邊人語／活塞大勝 尼克苦撐
NBA／活塞總裁坦承放棄大交易 仍輕取尼克穩居東區龍頭

NBA／活塞總裁坦承放棄大交易 仍輕取尼克穩居東區龍頭
NBA／沒貼籤就送走「法國小胖」 紐媒：尼克失敗生涯告終

NBA／沒貼籤就送走「法國小胖」 紐媒：尼克失敗生涯告終
NBA／約柯奇大三元登史上第2名 布朗森狂飆42分二度延長退金塊

NBA／約柯奇大三元登史上第2名 布朗森狂飆42分二度延長退金塊

熱門新聞

約克維奇完美紀錄被阿爾卡拉斯中斷，無緣生涯第25座大滿貫，但在領獎時仍展現風度和幽默感。(新華社)

澳網／約克維奇告白納達爾「看到你在觀眾席很怪」

2026-02-01 09:55
谷愛凌在米蘭的比賽服，靈感來自中國青花瓷。（美聯社）

冬奧／谷愛凌藍白比賽服「繡著龍」靈感來自中國青花瓷

2026-02-07 19:17
隋文靜6日在比賽中摔倒。（美聯社）

中國雙人花滑衛冕冠軍首秀失誤 隋文靜落淚自責

2026-02-06 14:55
谷愛凌。(歐新社)

冬奧／首輪重大失誤 谷愛凌：奧運壓力真的不一樣

2026-02-07 14:10
大谷翔平（右）與妻子真理子育有一女。（美聯社）

MLB／193公分大谷驕傲能把女兒舉高高 育兒缺點要問老婆

2026-01-31 21:10
救援直升機運送受傷的林賽·范恩。(美聯社)

冬奧／美高山滑雪名將范恩比賽中受傷 出動直升機送醫

2026-02-08 09:19

超人氣

更多 >
房間有「第三者」 BBC揭中國旅館偷拍 住客性愛被直播

房間有「第三者」 BBC揭中國旅館偷拍 住客性愛被直播
廚房裡的「肝腎殺手」醫公開5大容易「受潮」粉狀食物

廚房裡的「肝腎殺手」醫公開5大容易「受潮」粉狀食物
感情不再拖延與模糊 3星座2月迎關鍵對話「關係更明朗」

感情不再拖延與模糊 3星座2月迎關鍵對話「關係更明朗」
食用好市多4.99美元烤雞安全嗎？專家這麼說

食用好市多4.99美元烤雞安全嗎？專家這麼說
假退款索個資 布碌崙華男險遭電費詐騙

假退款索個資 布碌崙華男險遭電費詐騙