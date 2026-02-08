NBA／布朗森轟32分 尼克斷綠衫軍5連勝

尼克隊球星布朗森8日攻下全場最高31分。(美聯社)

近況正好的塞爾蒂克隊今天主場面對尼克隊卻幾乎落後全場，下半場合計只拿36分，讓尼克以111：89踢館成功，中斷「綠衫軍」5連勝。

塞爾蒂克團隊手感冰冷，三分球41投僅7中，團隊命中率也僅3成7，儘管第二節打出29：25的單節比分，半場打完還能以53：60咬住比分，但第三節僅拿15分，被尼克打出一波20：7攻勢拉開差距。

尼克全隊有6人得分達到兩位數，當家球星布朗森（Jalen Brunson）攻下全場最高31分，其中19分集中在上半場；哈特（Josh Hart）19分，唐斯（Karl-Anthony Towns）也繳出11分、10籃板「雙10」成績。尼克只有第一節初嚐過落後滋味，最多落後分數也只有2分，團隊以45投14中的外線火力轟下綠衫軍。

布朗（Jaylen Brown）攻下塞爾蒂克最高的26分，懷特（Derrick White）19分，頂替豪瑟（Sam Hauser）先發的謝爾曼（Baylor Scheierman）貢獻10分、13籃板和5助攻。

塞爾蒂克原本領先尼克1場勝差，今天輸球後兩隊戰績同為34勝19敗同居東區第二，勝場差也完全歸零。兩隊下度碰頭要到4月9日，換尼克作東。