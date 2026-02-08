NBA／里拉德回來了 三分球大賽挑戰第3冠

拓荒者隊球星里拉德(右)將參與今年明星賽的三分球大賽。圖為他2月1日在場邊與球員打招呼。(路透)

上季季後賽 傷到阿基里斯腱的明星後衛里拉德（Damian Lillard），還沒穿上拓荒者隊球衣回歸，但將參與今年明星賽的三分球大賽，挑戰第3冠，成今年三分球大賽一大亮點。

從公鹿回到拓荒者的里拉德，加入2018年奪冠的太陽隊球星布克（Devin Booker）的行列，將和黃蜂隊克努佩爾（Kon Knueppel）、76人隊馬克西（Tyrese Maxey）、騎士隊米契爾（Donovan Mitchell）、金塊隊穆雷（Jamal Murray）、公鹿隊波提斯（Bobby Portis Jr.）和熱火隊鮑威爾（Norman Powell）的參賽行列。

里拉德若能奪冠，將加入「大鳥」伯格（Larry Bird）和霍奇斯（Craig Hodges），成為史上第3位3度奪下三分球大賽冠軍的球員。

今年三分球大賽將在全明星賽周末先登場，接續才是投籃之星挑戰賽和灌籃大賽，技術挑戰賽今年取消舉行。這將是里拉德「回娘家」拓荒者後首度代表波特蘭亮相，由於本季還沒出賽紀錄，他將成史上第2位單季沒投進任何三分球的參賽者，1989年NBA 邀請立陶宛 球星庫爾蒂內蒂斯（Rimas Kurtinaitis）參賽，庫爾蒂內蒂斯生涯從沒打過NBA。

里拉德2023年奪下三分球大賽冠軍，隔年完成衛冕，去年挑戰三連霸失利，由熱火射手赫洛（Tyler Herro）登頂，不過今年赫洛並沒在參賽名單中。