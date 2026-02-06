NBA／重磅交易後逆轉太陽 柯爾稱波爾辛吉斯是勇士不曾有過的類型

我的頻道

記者劉肇育／即時報導
柯爾強調，波爾辛吉斯是一位非常出色的球員，狀態也正值顛峰。（路透）
勇士隊在4日宣布將庫明加（Jonathan Kuminga）、希爾德（Buddy Hield）打包送往老鷹隊換回波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）後，5日作客太陽主場也打出精采逆轉勝，在第四節初最多14分落後的情況下，勇士靠著老將霍福特（Al Horford）在比賽末段挺身而出，以及桑托斯（Gui Santos）倒數28秒的致勝上籃，最終以101：97逆轉太陽，終止二連敗。

勇士4日在交易大限前夕宣布與老鷹互換迎來波爾辛吉斯加盟，儘管波爾辛吉斯本季受到姿勢性心搏過速症候群以及傷勢影響，本季至今出賽相當不穩定，但總教練柯爾（Steve Kerr）直言對於這筆交易案達成充滿期待，「如果我們不認為他能保持健康並穩定的出現在陣容中，我們就不會進行這筆交易，這就是我們的計畫。」

柯爾強調，波爾辛吉斯是一位非常出色的球員，狀態也正值顛峰，「他非常符合我們的需求，不論是身高、空間、投籃還是護框能力，每支球隊都需要這樣類型的球員，但自從我們來到這邊後，我們一直不曾有過像他這樣的球員。他的加入讓我們仍然是一支優秀的球隊，儘管沒有巴特勒（Jimmy Butler），我們還是能衝擊季後賽，儘管上限肯定降低了。」

而在5日作客太陽主場的賽事中，勇士也確實打出精采一戰，在柯瑞缺陣的情況下，他們一度於第四節開節落後太陽達到14分，但卻在比賽最後4分半鐘打出一波13：2的逆轉攻勢，其中霍福特一人就包辦了7分，加上桑托斯在倒數28秒的關鍵上籃，最終勇士反以4分差距逆轉勝出。

勇士今天共計5人得分來到雙位數，其中史班瑟（Pat Spencer）拿下全隊最高20分，桑托斯與梅爾頓（De'Anthony Melton）分別有18分和17分進帳，霍福特替補上陣拿下13分；至於太陽在布克（Devin Booker）缺陣下，以布魯克斯（Dillon Brooks）24分最佳。

