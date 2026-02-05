NBA／稱庫明加未能打出身價人人有責 柯爾：他本該做得更好

柯爾坦言，勇士要在兼顧戰績的情況下又培養庫明加確實不是一件容易的事情。（路透）

勇士隊在4日與老鷹隊達成交易案將庫明加（Jonathan Kuminga）與希爾德（Buddy Hield）打包送往亞特蘭大 換回波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis），結束了過去幾年球隊與庫明加間來回拉扯的肥皂劇，總教練柯爾也坦言，要在培養庫明加與戰績間取得平衡確實不是一件易事。

庫明加過去兩個賽季多次傳出可能離開勇士，不過雙方仍在去年休賽季達成2年4850萬美元的續約，但在去年底因傷缺陣後，庫明加也一度消失在勇士輪替名單中，直到巴特勒（Jimmy Butler）因傷報銷後才又回到輪替之中。

而4日勇士球團仍決定與老鷹達成交易，將庫明加與希爾德打包交易送到老鷹換回波爾辛吉斯，結束了這場長達兩年的鬧劇，勇士總教練柯爾說：「我很遺憾他沒能在這邊取得成功，每個人都該為庫明加在勇士的表現負責，在他被交易前，我和他進行了一次很好的談話，我認為他本來可以做得更好。」

柯爾坦言，勇士要在兼顧戰績的情況下又培養庫明加確實不是一件容易的事情，「他需要成長空間去犯更多錯誤，不能犯錯的滋味真的太難受了，但對我們教練團來說，要培養他又要全力取勝，這其中的平衡問題確實棘手，說到底狀況就是那麼簡單。」