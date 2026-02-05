我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美國在美伊會談前夕 再籲美公民「即刻離開伊朗」

日常採買愈花愈兇？「少做一事」變成浪費源頭

NBA／稱庫明加未能打出身價人人有責 柯爾：他本該做得更好

記者劉肇育／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
柯爾坦言，勇士要在兼顧戰績的情況下又培養庫明加確實不是一件容易的事情。（路透）
柯爾坦言，勇士要在兼顧戰績的情況下又培養庫明加確實不是一件容易的事情。（路透）

勇士隊在4日與老鷹隊達成交易案將庫明加（Jonathan Kuminga）與希爾德（Buddy Hield）打包送往亞特蘭大換回波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis），結束了過去幾年球隊與庫明加間來回拉扯的肥皂劇，總教練柯爾也坦言，要在培養庫明加與戰績間取得平衡確實不是一件易事。

庫明加過去兩個賽季多次傳出可能離開勇士，不過雙方仍在去年休賽季達成2年4850萬美元的續約，但在去年底因傷缺陣後，庫明加也一度消失在勇士輪替名單中，直到巴特勒（Jimmy Butler）因傷報銷後才又回到輪替之中。

而4日勇士球團仍決定與老鷹達成交易，將庫明加與希爾德打包交易送到老鷹換回波爾辛吉斯，結束了這場長達兩年的鬧劇，勇士總教練柯爾說：「我很遺憾他沒能在這邊取得成功，每個人都該為庫明加在勇士的表現負責，在他被交易前，我和他進行了一次很好的談話，我認為他本來可以做得更好。」

柯爾坦言，勇士要在兼顧戰績的情況下又培養庫明加確實不是一件容易的事情，「他需要成長空間去犯更多錯誤，不能犯錯的滋味真的太難受了，但對我們教練團來說，要培養他又要全力取勝，這其中的平衡問題確實棘手，說到底狀況就是那麼簡單。」

亞特蘭大

上一則

經典賽／中華隊30人名單揭曉 2美籍戰力助拳

下一則

NBA／交易大限靜悄悄火箭慘敗 黃蜂交易獲好評還收暌違28年8連勝

延伸閱讀

NBA／湖人送走文森補進老鷹神射手 洛媒評今夏可擁超大操作空間

NBA／湖人送走文森補進老鷹神射手 洛媒評今夏可擁超大操作空間
NBA／認定公鹿不會賣 勇士交易庫明加 退出「字母哥」爭奪戰

NBA／認定公鹿不會賣 勇士交易庫明加 退出「字母哥」爭奪戰
NBA／柯瑞缺陣 勇士單場20失誤2罰球慘輸76人 柯爾說重話

NBA／柯瑞缺陣 勇士單場20失誤2罰球慘輸76人 柯爾說重話
NBA／柯瑞「跑者膝」纏身缺陣 柯爾說明後續出賽狀況

NBA／柯瑞「跑者膝」纏身缺陣 柯爾說明後續出賽狀況

熱門新聞

約克維奇完美紀錄被阿爾卡拉斯中斷，無緣生涯第25座大滿貫，但在領獎時仍展現風度和幽默感。(新華社)

澳網／約克維奇告白納達爾「看到你在觀眾席很怪」

2026-02-01 09:55
大谷翔平（右）與妻子真理子育有一女。（美聯社）

MLB／193公分大谷驕傲能把女兒舉高高 育兒缺點要問老婆

2026-01-31 21:10
中國張帥／比利時梅騰絲（Elise Mertens）組合奪得澳網女雙冠軍。（美聯社）

澳網／張帥女雙奪冠 成中國首位3滿貫得主

2026-01-30 23:11
1月31日，張帥（左）/梅騰絲與獎盃合影。（新華社）

澳網／張帥奪冠感言致敬鄭潔：實現中國大滿貫零的突破

2026-01-31 18:23
22歲的西班牙世界球王「小蠻牛」阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz）。（路透）

澳網／逆轉約克維奇 阿爾卡拉斯寫最年輕全滿貫紀錄

2026-02-01 07:07
芮芭奇娜舉起澳網女子單打冠軍獎盃慶祝。(新華社)

澳網／再見Ace復仇莎芭蓮卡 芮芭奇娜奪第2座大滿貫金盃

2026-01-31 09:35

超人氣

更多 >
年長女駕車撞入99大華超市 釀3死7傷慘劇

年長女駕車撞入99大華超市 釀3死7傷慘劇
國稅局嚴查…副業收入微薄也要申報 當心小錢惹來大麻煩

國稅局嚴查…副業收入微薄也要申報 當心小錢惹來大麻煩
吃辣有好處 營養師點評市售知名辣椒醬

吃辣有好處 營養師點評市售知名辣椒醬
澳門賭場大廳金磚挖出變賣 大賺10倍

澳門賭場大廳金磚挖出變賣 大賺10倍
已接到通知再過2個月可拿到綠卡 非法入境男子遭ICE拘留

已接到通知再過2個月可拿到綠卡 非法入境男子遭ICE拘留