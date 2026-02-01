NBA／詹姆斯連續22次入選全明星賽 寫傳奇

湖人隊球星詹姆斯今年第22度入選NBA全明星賽。(路透)

NBA 全明星賽將於16日於洛杉磯 舉行，今年不但有2支美國隊與1支世界隊的循環賽新制，湖人 球星詹姆斯（LeBron James）也以西區替補入選，寫下連續22次榮膺全明星的聯盟紀錄。

綜合路透與法新社報導，同樣與詹姆斯以替補身分入選的巨星還有火箭的杜蘭特（Kevin Durant），這是他生涯第16次入選全明星。另一方面，金塊的莫瑞（Jamal Murray）與熱火的鮑爾（Norman Powell）等6人，皆是今年明星賽新面孔。

今年NBA明星賽預定15日在洛杉磯快艇大本營的印格塢（Inglewood）舉行，比賽將採全新賽制，分為2支美國隊，以及1支由國際球員組成的「世界隊」。這3隊將進行每場12分鐘的循環賽，之後戰績最佳的兩隊將爭奪冠軍。每隊會有8名球員，完整名單將於4日公布。

外界預測世界隊先發名單，將包括公鹿的安特托昆博（希臘）、湖人的唐西奇（斯洛維尼亞）、雷霆的吉爾傑斯-亞歷山大（加拿大）、金塊的約基奇（塞爾維亞），以及馬刺的溫班亞馬（法國），這些球員皆在明星賽先發之中。

今天公布的3名國際替補球員為溜馬的西雅坎（喀麥隆）、拓荒者的阿維亞（以色列），以及莫瑞（加拿大）。

這也是阿維亞、活塞的杜倫、老鷹的強生、雷霆的霍姆葛倫，再加上莫瑞與鮑爾等6人首度入選全明星。他們在本季皆打出生涯年，尤其莫瑞場均25.8分、7.4助攻、4.3籃板，皆創下個人新高。

6度入選全明星的雷納德（Kawhi Leonard）本季場均27.7分、6.1籃板、2.1抄截，但未能入選，同屬快艇的明星哈登（James Harden）也未在名單之中，這代表主辦明星賽的洛杉磯快艇，目前無人代表出賽。

NBA全明星賽的替補球員係由各隊總教練投票選出，東西區各7名，至於傷病替補或新增球員，則由NBA總裁席佛（Adam Silver）挑選，以下是東、西區先發與替補名單。

東區先發

--安特托昆博（Giannis Antetokounmpo），密爾瓦基公鹿

--布朗（Jaylen Brown），波士頓塞爾蒂克

--布朗森（Jalen Brunson），紐約尼克

--康寧漢（Cade Cunningham），底特律活塞

--馬克西（Tyrese Maxey），費城76人

東區替補

--巴恩斯（Scottie Barnes），多倫多暴龍

--杜倫（Jalen Duren），底特律活塞

--強生（Jalen Johnson），亞特蘭大老鷹

--密契爾（Donovan Mitchell），克里夫蘭騎士

--鮑爾（Norman Powell），邁阿密熱火

--西雅坎（Pascal Siakam），印第安納溜馬

--唐斯（Karl-Anthony Towns），紐約尼克

西區先發

--柯瑞（Stephen Curry），金州勇士

--唐西奇（Luka Doncic），洛杉磯湖人

--吉爾傑斯-亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander），奧克拉荷馬雷霆

--約基奇（Nikola Jokic），丹佛金塊

--溫班亞馬（Victor Wembanyama），聖安東尼奧馬刺

西區替補

--阿維亞（Deni Avdija），波特蘭拓荒者

--布克（Devin Booker），鳳凰城太陽

--杜蘭特（Kevin Durant），休士頓火箭

--愛德華茲（Anthony Edwards），明尼蘇達灰狼

--霍姆葛倫（Chet Holmgren），奧克拉荷馬雷霆

--詹姆斯（LeBron James），洛杉磯湖人

--莫瑞（Jamal Murray），丹佛金塊