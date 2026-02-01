我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

馬斯克牽「4孩媽」現身川普幕僚婚禮 外傳正宮位穩了

大S離世滿1年了 金寶山紀念雕像舉行揭幕儀式

NBA／詹姆斯連續22次入選全明星賽 寫傳奇

中央社／洛杉磯1日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
湖人隊球星詹姆斯今年第22度入選NBA全明星賽。(路透)
湖人隊球星詹姆斯今年第22度入選NBA全明星賽。(路透)

NBA全明星賽將於16日於洛杉磯舉行，今年不但有2支美國隊與1支世界隊的循環賽新制，湖人球星詹姆斯（LeBron James）也以西區替補入選，寫下連續22次榮膺全明星的聯盟紀錄。

綜合路透與法新社報導，同樣與詹姆斯以替補身分入選的巨星還有火箭的杜蘭特（Kevin Durant），這是他生涯第16次入選全明星。另一方面，金塊的莫瑞（Jamal Murray）與熱火的鮑爾（Norman Powell）等6人，皆是今年明星賽新面孔。

今年NBA明星賽預定15日在洛杉磯快艇大本營的印格塢（Inglewood）舉行，比賽將採全新賽制，分為2支美國隊，以及1支由國際球員組成的「世界隊」。這3隊將進行每場12分鐘的循環賽，之後戰績最佳的兩隊將爭奪冠軍。每隊會有8名球員，完整名單將於4日公布。

外界預測世界隊先發名單，將包括公鹿的安特托昆博（希臘）、湖人的唐西奇（斯洛維尼亞）、雷霆的吉爾傑斯-亞歷山大（加拿大）、金塊的約基奇（塞爾維亞），以及馬刺的溫班亞馬（法國），這些球員皆在明星賽先發之中。

今天公布的3名國際替補球員為溜馬的西雅坎（喀麥隆）、拓荒者的阿維亞（以色列），以及莫瑞（加拿大）。

這也是阿維亞、活塞的杜倫、老鷹的強生、雷霆的霍姆葛倫，再加上莫瑞與鮑爾等6人首度入選全明星。他們在本季皆打出生涯年，尤其莫瑞場均25.8分、7.4助攻、4.3籃板，皆創下個人新高。

6度入選全明星的雷納德（Kawhi Leonard）本季場均27.7分、6.1籃板、2.1抄截，但未能入選，同屬快艇的明星哈登（James Harden）也未在名單之中，這代表主辦明星賽的洛杉磯快艇，目前無人代表出賽。

NBA全明星賽的替補球員係由各隊總教練投票選出，東西區各7名，至於傷病替補或新增球員，則由NBA總裁席佛（Adam Silver）挑選，以下是東、西區先發與替補名單。

東區先發

--安特托昆博（Giannis Antetokounmpo），密爾瓦基公鹿

--布朗（Jaylen Brown），波士頓塞爾蒂克

--布朗森（Jalen Brunson），紐約尼克

--康寧漢（Cade Cunningham），底特律活塞

--馬克西（Tyrese Maxey），費城76人

東區替補

--巴恩斯（Scottie Barnes），多倫多暴龍

--杜倫（Jalen Duren），底特律活塞

--強生（Jalen Johnson），亞特蘭大老鷹

--密契爾（Donovan Mitchell），克里夫蘭騎士

--鮑爾（Norman Powell），邁阿密熱火

--西雅坎（Pascal Siakam），印第安納溜馬

--唐斯（Karl-Anthony Towns），紐約尼克

西區先發

--柯瑞（Stephen Curry），金州勇士

--唐西奇（Luka Doncic），洛杉磯湖人

--吉爾傑斯-亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander），奧克拉荷馬雷霆

--約基奇（Nikola Jokic），丹佛金塊

--溫班亞馬（Victor Wembanyama），聖安東尼奧馬刺

西區替補

--阿維亞（Deni Avdija），波特蘭拓荒者

--布克（Devin Booker），鳳凰城太陽

--杜蘭特（Kevin Durant），休士頓火箭

--愛德華茲（Anthony Edwards），明尼蘇達灰狼

--霍姆葛倫（Chet Holmgren），奧克拉荷馬雷霆

--詹姆斯（LeBron James），洛杉磯湖人

--莫瑞（Jamal Murray），丹佛金塊

洛杉磯 湖人 NBA

上一則

MLB／去年重返季後賽遭道奇KO 火力薄弱的紅人找回蘇亞雷茲

延伸閱讀

NBA／唐西奇30分做白工 湖人下半場進攻當機遭尼克逆轉

NBA／唐西奇30分做白工 湖人下半場進攻當機遭尼克逆轉
NBA／詹姆斯返鄉出賽一度落淚 騎士卻不留情面大勝湖人30分

NBA／詹姆斯返鄉出賽一度落淚 騎士卻不留情面大勝湖人30分
NBA／騎士播放2007年東決影片致敬 「詹皇」忍不住哭了

NBA／騎士播放2007年東決影片致敬 「詹皇」忍不住哭了
NBA／盜走詹姆斯冠軍球衣只賣10萬 前熱火保安遭逮

NBA／盜走詹姆斯冠軍球衣只賣10萬 前熱火保安遭逮

熱門新聞

約克維奇完美紀錄被阿爾卡拉斯中斷，無緣生涯第25座大滿貫，但在領獎時仍展現風度和幽默感。(新華社)

澳網／約克維奇告白納達爾「看到你在觀眾席很怪」

2026-02-01 09:55
大谷翔平（右）與妻子真理子育有一女。（美聯社）

MLB／193公分大谷驕傲能把女兒舉高高 育兒缺點要問老婆

2026-01-31 21:10
中國張帥／比利時梅騰絲（Elise Mertens）組合奪得澳網女雙冠軍。（美聯社）

澳網／張帥女雙奪冠 成中國首位3滿貫得主

2026-01-30 23:11
海鷹以31：27擊敗洛杉磯公羊。(美聯社)

NFL／海鷹宰公羊 睽違11年重返超級盃 將對決愛國者

2026-01-26 00:11
NFL新英格蘭愛國者以10比7險勝丹佛野馬，挺進超級盃。(美聯社)

NFL／愛國者10：7險勝野馬 暴風雪中拿下超級盃門票

2026-01-25 20:15
世界排名還在121的美國華裔新星勒納．田，在澳網打敗梅德維夫，挺進男單8強。 歐新社

澳網／華裔新星賞前球王梅德維夫鴨蛋 闖8強寫11年紀錄

2026-01-25 16:41

超人氣

更多 >
網紅曝前夫「生殖器如2罐可樂」才離婚 NFL球星怒求償7.5萬

網紅曝前夫「生殖器如2罐可樂」才離婚 NFL球星怒求償7.5萬
澳網／約克維奇告白納達爾「看到你在觀眾席很怪」

澳網／約克維奇告白納達爾「看到你在觀眾席很怪」
中國人大代表在巴黎被劫830萬美元珠寶 網咋舌：真有錢

中國人大代表在巴黎被劫830萬美元珠寶 網咋舌：真有錢
解放軍高層清洗引關注 川普：習近平就是中國的老大

解放軍高層清洗引關注 川普：習近平就是中國的老大
國民姐夫兩樣情 具俊曄走不出喪妻痛 AKIRA放閃林志玲

國民姐夫兩樣情 具俊曄走不出喪妻痛 AKIRA放閃林志玲