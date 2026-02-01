NBA／詹姆斯連續22次入選全明星賽 寫傳奇
NBA全明星賽將於16日於洛杉磯舉行，今年不但有2支美國隊與1支世界隊的循環賽新制，湖人球星詹姆斯（LeBron James）也以西區替補入選，寫下連續22次榮膺全明星的聯盟紀錄。
綜合路透與法新社報導，同樣與詹姆斯以替補身分入選的巨星還有火箭的杜蘭特（Kevin Durant），這是他生涯第16次入選全明星。另一方面，金塊的莫瑞（Jamal Murray）與熱火的鮑爾（Norman Powell）等6人，皆是今年明星賽新面孔。
今年NBA明星賽預定15日在洛杉磯快艇大本營的印格塢（Inglewood）舉行，比賽將採全新賽制，分為2支美國隊，以及1支由國際球員組成的「世界隊」。這3隊將進行每場12分鐘的循環賽，之後戰績最佳的兩隊將爭奪冠軍。每隊會有8名球員，完整名單將於4日公布。
外界預測世界隊先發名單，將包括公鹿的安特托昆博（希臘）、湖人的唐西奇（斯洛維尼亞）、雷霆的吉爾傑斯-亞歷山大（加拿大）、金塊的約基奇（塞爾維亞），以及馬刺的溫班亞馬（法國），這些球員皆在明星賽先發之中。
今天公布的3名國際替補球員為溜馬的西雅坎（喀麥隆）、拓荒者的阿維亞（以色列），以及莫瑞（加拿大）。
這也是阿維亞、活塞的杜倫、老鷹的強生、雷霆的霍姆葛倫，再加上莫瑞與鮑爾等6人首度入選全明星。他們在本季皆打出生涯年，尤其莫瑞場均25.8分、7.4助攻、4.3籃板，皆創下個人新高。
6度入選全明星的雷納德（Kawhi Leonard）本季場均27.7分、6.1籃板、2.1抄截，但未能入選，同屬快艇的明星哈登（James Harden）也未在名單之中，這代表主辦明星賽的洛杉磯快艇，目前無人代表出賽。
NBA全明星賽的替補球員係由各隊總教練投票選出，東西區各7名，至於傷病替補或新增球員，則由NBA總裁席佛（Adam Silver）挑選，以下是東、西區先發與替補名單。
東區先發
--安特托昆博（Giannis Antetokounmpo），密爾瓦基公鹿
--布朗（Jaylen Brown），波士頓塞爾蒂克
--布朗森（Jalen Brunson），紐約尼克
--康寧漢（Cade Cunningham），底特律活塞
--馬克西（Tyrese Maxey），費城76人
東區替補
--巴恩斯（Scottie Barnes），多倫多暴龍
--杜倫（Jalen Duren），底特律活塞
--強生（Jalen Johnson），亞特蘭大老鷹
--密契爾（Donovan Mitchell），克里夫蘭騎士
--鮑爾（Norman Powell），邁阿密熱火
--西雅坎（Pascal Siakam），印第安納溜馬
--唐斯（Karl-Anthony Towns），紐約尼克
西區先發
--柯瑞（Stephen Curry），金州勇士
--唐西奇（Luka Doncic），洛杉磯湖人
--吉爾傑斯-亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander），奧克拉荷馬雷霆
--約基奇（Nikola Jokic），丹佛金塊
--溫班亞馬（Victor Wembanyama），聖安東尼奧馬刺
西區替補
--阿維亞（Deni Avdija），波特蘭拓荒者
--布克（Devin Booker），鳳凰城太陽
--杜蘭特（Kevin Durant），休士頓火箭
--愛德華茲（Anthony Edwards），明尼蘇達灰狼
--霍姆葛倫（Chet Holmgren），奧克拉荷馬雷霆
--詹姆斯（LeBron James），洛杉磯湖人
--莫瑞（Jamal Murray），丹佛金塊
