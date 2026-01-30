我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

澳網／張帥女雙奪冠 成中國首位3滿貫得主

「小鬼當家」媽媽過世享壽71歲 麥考利克金催淚致敬曝光

NBA／唐西奇神級表現湖人名宿讚嘆 黑旋風渥錫：他成為對手惡夢

記者劉肇育／即時報導
唐西奇僅花18分鐘就奪下大三元。（美聯社）
唐西奇僅花18分鐘就奪下大三元。（美聯社）

唐西奇在今天出戰巫師的比賽中，僅花18分鐘就奪下大三元，最終還攻下37分、13助攻、11籃板，帶領湖人以31分差距大勝巫師，賽後包括隊友詹姆斯（LeBron James）、湖人傳奇球星「黑旋風」渥錫（James Worthy）等人都對於唐西奇的表現表示讚嘆。

本賽季在得分榜上持續保持領先的唐西奇，今天不僅寫下大三元紀錄，在全場進帳37分後，他也超越安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）成為2020年代後的年代得分王。

至於身為2010年至2019年間年代得分王的詹姆斯，在今天賽後談及唐西奇的表現時說：「我真的很喜歡這孩子，喜歡他的一切。我只希望他的職業生涯能夠達到他想要的高度，也很榮幸自己能成為他旅程中的一部分，希望他能從我身上學到一些東西。」

湖人總教練瑞迪克（JJ Redick）也對於唐西奇僅花上半場就拿下大三元表示讚嘆，他說：「這真的很不可思議，這是他生涯第2次做到這件事了，我認為這是因為他帶著正確心態上場，但我必須強調，他今晚的決策有多麼的果斷，每一個動作都在撕裂對方的防守。」

而湖人傳奇球星「黑旋風」渥錫更認為，唐西奇已經成為對手的惡夢，「他在一對一的情況下，毫無疑問已經是每一個對手的惡夢。」

唐西奇 湖人

上一則

澳網／張帥女雙奪冠 成中國首位3滿貫得主

延伸閱讀

NBA／唐西奇狂轟46分、海斯秀胯下灌籃 湖人宰公牛

NBA／唐西奇狂轟46分、海斯秀胯下灌籃 湖人宰公牛
NBA／唐西奇回達拉斯轟33分 湖人逆轉獨行俠止敗

NBA／唐西奇回達拉斯轟33分 湖人逆轉獨行俠止敗
NBA／唐西奇32分正負值卻全隊最低 快艇7人得分上雙退湖人

NBA／唐西奇32分正負值卻全隊最低 快艇7人得分上雙退湖人
NBA／唐西奇達標1萬4000分史上第4年輕 成明星賽票王詹姆斯送祝福

NBA／唐西奇達標1萬4000分史上第4年輕 成明星賽票王詹姆斯送祝福

熱門新聞

U23男足亞洲盃決賽中，中國隊以0:4不敵衛冕冠軍日本隊。(新華社)

U23亞洲盃決賽／中國不敵日本 仍創歷史最好成績

2026-01-24 12:56
海鷹以31：27擊敗洛杉磯公羊。(美聯社)

NFL／海鷹宰公羊 睽違11年重返超級盃 將對決愛國者

2026-01-26 00:11
NFL新英格蘭愛國者以10比7險勝丹佛野馬，挺進超級盃。(美聯社)

NFL／愛國者10：7險勝野馬 暴風雪中拿下超級盃門票

2026-01-25 20:15
世界排名還在121的美國華裔新星勒納．田，在澳網打敗梅德維夫，挺進男單8強。 歐新社

澳網／華裔新星賞前球王梅德維夫鴨蛋 闖8強寫11年紀錄

2026-01-25 16:41
澤瑞夫（Alexander Zverev，右）在澳網8強賽擊敗美國華裔新星勒納．田（Learner Tien）。（美聯社）

澳網／24記愛司球拍下美國華裔新星 澤瑞夫連3年闖4強

2026-01-27 09:36
阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz）以一盤未失之姿晉級8強。（新華社）

澳網／一盤未失闖8強 阿爾卡拉斯差3勝破蠻牛紀錄

2026-01-25 10:01

超人氣

更多 >
換護照時人員輸入錯誤？美國公民入境泰國遭註銷護照遣返

換護照時人員輸入錯誤？美國公民入境泰國遭註銷護照遣返
Meta華裔科學家回中國探親後O-1傑出人才簽證再入境遭拒

Meta華裔科學家回中國探親後O-1傑出人才簽證再入境遭拒
新州華裔家庭傳血案 37歲兒活活打死年邁父母

新州華裔家庭傳血案 37歲兒活活打死年邁父母
非法移民德州大橋瘋狂掃射上百槍 警:極其兇殘

非法移民德州大橋瘋狂掃射上百槍 警:極其兇殘
喬州亞裔父槍殺4親友 3童藏衣櫥撥911逃死劫

喬州亞裔父槍殺4親友 3童藏衣櫥撥911逃死劫