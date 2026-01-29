我的頻道

快訊

川普突宣布明早揭曉聯準會新主席 傳這人獲默許與點頭

紐約周末再降溫「炸彈氣旋」或降雪 暖氣帳單恐再攀升

NBA／76人馬克西狂飆40分加準絕殺上籃 國王吞7連敗落至西區墊底

記者劉肇育／即時報導
馬克西。(美聯社)
馬克西。(美聯社)

近期苦吞6連敗的國王隊，今天原有機會在客場擊敗76人隊，在第四節一度領先達到11分的情況下，卻遭到76人馬克西（Tyrese Maxey）在比賽最後1.3秒準絕殺，最終以111：113苦吞7連敗。

國王近期一勝難求，戰績在西區也持續探底，尤其近期的客場之旅更是對他們雪上加霜，近兩場比賽都以15分以上的差距吞敗，而今天他們繼續作客76人主場也陷入苦戰。

76人三巨頭中的馬克西與安比德（Joel Embiid）今天上半場就火力全開，分別攻下23分與19分，與國王德羅展（DeMar DeRozan）的21分和施羅德（Dennis Schroder） 的14分分庭抗禮，上半場打完76人也以6分差距領先。

不過易籃後國王突然發力，單節拿下38分，並帶著4分領先進入第四節，甚至在第四節中段將領先差距擴大到11分，但近況火熱的76人在比賽最後7分鐘展開反撲，安比德與馬克西包辦了球隊最後21分得分，其中包括比賽最後1.3秒馬克西切入上籃命中，還製造對手犯規，雖然加罰不進，但76人最終仍靠著這次絕殺上籃以2分差距勝出，賞給國王7連敗。

76人今天以馬克西攻下40分、8助攻最佳，安比德則有37分、8助攻，喬治（Paul George）15分；至於國王則以施羅德27分最佳，德羅展25分，在輸掉這場比賽後國王也以12勝37敗與鵜鶘隊在西區墊底。

