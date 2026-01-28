NBA／新秀賽季球衣14萬售出 威廉斯：誰花那麼多錢買我破球衣

我的頻道

記者劉肇育／即時報導
NBA球星「白巧克力」威廉斯（Jason Williams）儘管已經退役多年，但其花俏的球風至今仍是讓球迷津津樂道，而近日一件他新秀賽季的球衣也以14萬美元的價碼售出，創下個人相關收藏品的價格新高，讓威廉斯也笑著表示，沒想過會有人花那麼多錢買他的破球衣（raggedy-ass jersey）。

威廉斯在1998年選秀會上於首輪第7順位被國王隊選入，儘管生涯並未入選過明星賽，但靠著鮮明的球風擁有不少死忠粉絲，而近日一件威廉斯新秀賽季的白色國王球衣也以14萬美元的價碼售出，創下威廉斯個人紀念品的最高標價。

根據鑑定與比對公司和一封威廉斯的父親信函協助下，該件球衣在2023年12月進行鑑定，確認為威廉斯菜鳥球季在西區季後賽首輪與爵士的第三戰實穿球衣，鑑定公司人員指出，「我們目前只鑑定過一件白色和一件黑色威廉斯新秀賽季的球衣，那時候球員一個賽季也就只穿一兩件球衣，因此，新秀年球衣在球衣收藏界算是頂級收藏品。」

而代表客戶標下這件球衣的收藏品諮詢公司則表示，「很多人對於威廉斯帶動的文化很感興趣，他的新秀賽季球衣銷量始終位在前5名，大家都看過他的那些精彩影片，但說到他的比賽球衣，市面上只有幾件，而這件是我們唯一擁有的白色款球衣。」

不過威廉斯本人則對於球衣以如此高價售出感到不可置信，但他也向該名球衣買主喊話，希望邀請他來上自己的節目，他說：「那些商品、卡片之類的價格讓我覺得難以置信，不過，居然有人願意花那麼多錢買我的那件破球衣，真的太酷了，我很想見見這位買家。我的球衣上還需要有所有隊友的號碼，因為沒有他們，就沒有這件55號球衣，我真的非常感激這些兄弟們。」

