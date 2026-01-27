NBA／跨節17：0猛攻 老鷹落後15分逆轉溜馬奪3連勝

我的頻道

記者曾思儒／即時報導
第三節還曾落後15分，老鷹隊中場以132：116擊退溜馬隊，在主場收下3連勝。 （歐新社）
第三節還曾落後15分，老鷹隊26日下半場以一波17：0狂攻扭轉戰局，最終在麥凱倫（CJ McCollum）23分領軍下演出逆轉勝，以132：116擊退溜馬隊，在主場收下3連勝。

溜馬首節以38：34微幅領先，半場打完分差相同；第三節溜馬先有奈史密斯（Aaron Nesmith）連進兩球，席亞康（Pascal Siakam）再有連拿14分的個人秀表現，助隊拉開差距到兩位數。

最多領先15分的溜馬卻沒能守住優勢，老鷹第三節尾聲在85：92落後時打出跨節17：0強攻，肯納德（Luke Kennard）的三分彈讓老鷹第四節開打不到2分鐘就握有102：92領先。

麥克康奈爾（T.J. McConnell）的進球終於中斷溜馬超過4分半的得分荒，傑克森（Isaiah Jackson）進球後更讓溜馬將分差追近到98：102，但老鷹丹尼爾斯（Dyson Daniels）和克洛科（Christian Koloko）聯手回敬7：0攻勢，差距回到兩位數，最終老鷹就以132：116捍衛主場。

除麥凱倫替補上陣三分球7投5中轟進全隊最高23分，丹尼爾斯也贊助22分、9助攻，亞歷山大-華克（Nickeil Alexander-Walker）21分；溜馬以席亞康26分最高，奈史密斯18分，從拇指傷勢回歸的馬瑟倫（Bennedict Mathurin）16分。

老鷹波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）和里薩歇（Zaccharie Risacher）都因傷連續9場缺陣，不過克洛科從板凳貢獻生涯新高12分還有3阻攻，補上火力缺口。

